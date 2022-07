Adiós Televisa: Tras veto de TV Azteca y unirse a nuevo programa, corren a Tania Rincón de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Tania Rincón, quien podría haber sido vetada de TV Azteca según sus propias palabras, se llevó tremenda sorpresa la mañana de este viernes 8 de julio debido a que la corrieron del programa Hoy. Como se sabe, la querida michoacana llegó a las filas de Televisa en 2020 y a solo dos años de su ingreso, ya es una de las estrellas favoritas de esta televisora.

No obstante, nadie se olvida que la exreina de belleza alcanzó la fama en otras empresas. En el 2008 logra ser contratada por la cadena Fox Sports para conducir Lo mejor de Fox Sports y además también recibe su primera oportunidad en la televisora del Ajusco para estar al frente de Top Ten, el cual condujo hasta 2010 y un año más tarde por fin pudo integrarse al elenco estelar de Venga la Alegría, donde se volvió la favorita.

No obstante, en el año 2019 Tania tomó la sorpresiva decisión de salir del matutino porque ya no se sentía conforme con su puesto y meses más tarde volvió a sorprender al anunciar que había decidido renunciar a su contrato de exclusividad en TV Azteca pues quería buscar nuevos aires. Fue de esta forma que la guapísima michoacana ingresó a las filas de San Ángel para conducir el reality Guerreros 2020 por invitación de la fallecida Magda Rodríguez.

En una vieja entrevista que dio al programa de radio La Caminera, donde actualmente es conductora, la oriunda de La Piedad contó que a su parecer, los ejecutivos del Ajusco ya habrían interpuesto un veto en su contra tras traicionarlos con Televisa: "Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien".

Y aunque ahora que forma parte de Hoy Tania había demostrado estar muy contenta, la mañana de este viernes 8 de julio tuvo diferencias con dos de sus compañeros, quienes le pidieron que abandonara el foro. ¿Qué ocurrió? Resulta que la también modelo de 35 años hizo molestar a Galilea Montijo y a Raúl 'El Negro' Araiza por cometer varias equivocaciones mientras participaban en el juego Huevos Estrellados.

En primer lugar, 'La Rincón' cometió un error cuando tenía que nombrar cómo se le llama a las exs de su actual pareja, pero en la siguiente ronda se volvió a equivocar al nombrar animales con alas. Sus compañeros de equipo ya no le perdonaron la equivocación y la mandaron al 'rincón'. Fue el mismo 'Negrito' quien tomó del brazo a la conductora y la llevó hasta afuera de la cabina de su locutor para que ya no participara. Por supuesto, todo se trató de una broma entre ellos.

