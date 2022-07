Adiós TV Azteca: Ahogada en llanto, exconductora de Televisa renuncia a 'VLA' y abandona México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras meses de especulaciones, al fin reaparece una querida conductora de Venga la Alegría y confirma entre lágrimas porqué renunció a TV Azteca sin dar explicaciones y se mudó fuera de México. Se trata de Penélope Menchaca, quien desde enero que no apareció en el matutino del Ajusco, de la noche a la mañana. Y pese a que su compañera Cynthia Rodríguez tuvo una gran despedida, ella simplemente dejó de aparecer a cuadro y nunca informaron a qué se debió su salida.

Como se recordará, Menchaca llegó al Ajusco en el 2018 luego de vivir años en Estados Unidos y saltar a la fama como la conductora del controversial programa de Telemundo 12 Corazones. La mexicana de 53 años también debutó en la actuación en Televisa a inicios de los 2000 en la telenovela Siempre te amaré de Juan Osorio, sin embargo, fue en el Ajusco donde tuvo sus últimos proyectos en México, empresa a la que la invitó el fallecido Alberto Ciurana.

Aunque Penélope apenas llevaba 4 años en la empresa, rápidamente se volvió de las conductora favoritas del público, pues su carisma y buena actitud enamoraron a los televidentes, aunque también se enfrentó a duros fracasos. Todos los programas en los que estuvo la presentadora terminaron por no cumplir las expectativas y al bajar la audiencia, eran sacados del aire, como fue el caso de Ponle de noche, Enamorándonos y La pareja ideal. No obstante, en Venga la Alegría tenía muy buena aceptación con el público.

Fue por eso que su salida sorprendió a todos y nunca se despidió del público o la producción se tomó el tiempo de dar alguna explicación. Aunque su compañera Flor Rubio confirmó que Penélope abandonó México para irse a Turquía, es hasta ahora que la propia conductora revela porqué dejó el país y renunció a su trabajo en TV Azteca para irse a Europa y conducir la segunda temporada de El poder del amor.

De acuerdo con reportes, este programa producido por la empresa Acun Medya (que antes fue conducido por Vanessa Claudio, a quien reemplazó cuando la boricua regresó a México), será vendido a Telemundo, marcando el final de su contrato con Televisión Azteca. La emisión tiene un formato parecido al de 12 Corazones, pues son citas a ciegas entre solteras y solteros. Ahora, en un video que publicó en sus redes sociales, la presentadora rompe el silencio y entre lágrimas habla de su renuncia.

Fue precisamente en el programa que la conductora, con el corazón en la mano, confesó que se fue del país porque sabía que estando en Turquía podría estar más cerca de su hija quien vive en Italia y está atravesando por un duro momento. Como se recordará, ella se convirtió en mamá en la pandemia y estuvo sola durante su embarazo, pues Penélope no podía visitarla por el cierre de fronteras. Desconsolada, Penélope se sinceró y dijo frente a los participantes:

Una de las razones por las que vine es porque mi hija vive en Italia. Mi hija está pasando por uno de los peores momentos que cualquier mamá puede pasar, de los peores".

Aunque la famosa conductora no especificó cuál es la complicada situación por la que está pasando su hija, comentó que formar parte de esta nueva temporada del programa le ha ayudado tanto a ella como a su hija a olvidarse un poco de sus problemas y poder comunicarse más seguido sin tener que estar todo el tiempo pendiente de la diferencia de horarios como sucedía estando en México.

"Cuando empieza este programa, yo, ya sea en los cortes o cuando podía, le mandaba mensajes de '¿cómo vas mi vida, qué está pasando?', me mandaba fotos de ustedes, viéndolos en la pantalla de su computadora y me decía 'ay mami, por lo menos el estar viendo el programa me hace sentir mejor. Al menos al estar viendo el programa, hizo que se me olvidara por este momento de lo que estoy viviendo'", compartió conmovida. Finalmente, agradeció a todos en la producción por todo.

"Me dieron la oportunidad a mí de hablar con mi hija y de no tener que estar llorando cada vez que hablamos por teléfono. Me dieron la oportunidad de que me contara 'son las 8 de la mañana y no han puesto el programa' o enojarse, entonces teníamos algo que platicar, teníamos algo qué comunicar y olvidarnos por un momento de este momento tan complicado que estamos viviendo. Gracias", finalizó.

