Adiós TV Azteca: Tras unirse a Chapoy y perder exclusividad en Televisa, actriz vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una desaparecida protagonista de telenovelas, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa y hace unos años apareció por primera vez al lado de Pati Chapoy, causó revuelo debido a que horas atrás apareció en el programa Hoy por una impactante razón. La famosa permaneció alejada de los melodramas durante 8 años y reapareció irreconocible debido a un fuerte cambio físico.

Se trata de la querida actriz Gaby Rivero, quien se volvió famosa en la empresa de San Ángel tras interpretar al personaje de la 'Maestra Jimena Fernández' en los entrañables melodramas Carrusel y Carrusel de las Américas además de conducir el exitoso programa El Club de Gaby. Aunque también se ha dado a conocer por su participación en las novelas como Tres veces Ana, Piel de otoño, Pasión y Lo que la vida me robó.

Luego de vivir algunas polémicas con relación a su apariencia física, pues tras lucir una espectacular figura en los inicios de su carrera, subió mucho de peso, Gaby se retiró por un tiempo y apenas el pasado 2021 volvió a las novelas con Vencer la ausencia. Como se recordará, en 2011 la famosa se sometió a una cirugía para quitarse la matriz, intervención que de acuerdo con sus palabras, le provocó un grave desequilibrio hormonal y la hizo subir bastantes kilos.

Me quitaron la matriz y ahí te cambia... la tiroides, las hormonas, se me desbalanceó todo y cuando no estaba trabajando sí le metí al pan. No soy dulcera, soy de salado, pero como pan, queso, las cosas que engordan", declaró a Mara Patricia Castañeda.