Al borde del divorcio: Tras caer en vicio y dejar Televisa, conductora de TV Azteca confirma crisis

Ciudad de México.- Una reconocida conductora, quien este año por fin retornó a las filas de TV Azteca luego de haber estado en Televisa, confirmó públicamente que atravesó una severa crisis en su matrimonio, lo cual ya se había rumorado desde hace tiempo e incluso hasta se dijo que estaba al borde del divorcio. Se trata de la sonorense Yuridia Flores, quien en una reciente entrevista admitió que el año pasado la pasó muy mal en cuestiones amorosas.

Desde el pasado 2021 la revista TVNotas había sacado a la luz que la participante de la Cuarta Generación de La Academia estaba teniendo muchos problemas con su esposo Matías Aranda, quien también fue concursante de este reality. En este medio mencionaron que la cantante habría recaído en en el alcoholismo y que esto habría propiciado sus problemas con el argentino, con quien se casó en 2019 con una sorpresiva boda en Tepoztlán.

Fuente: Instagram @yuritaflowers

Una supuesta amiga de Yuridia contó que su relación con Aranda "estaba en pausa" y que el argentino está pensando seriamente en si deberían de retomar su matrimonio, además de que también reportó que ella se se sumió en una profunda depresión tras la llegada de la pandemia Covid-19 que habría propiciado el aumento de sus "ataques de ansiedad" y la habría hecho subir más de 15 kilos. De estos temas, la cantante jamás habló hasta hace unas horas.

La originaria de Hermosillo, Sonora, quien hace unos años debutó en Televisa y fue recibida con una cálida bienvenida en el programa Sabadazo, acaba de tener una íntima charla con su colega Edén Muñoz, en la cual admitió que el año pasado no fue un buen año en cuestión del amor. Sí, la polémica exacadémica por fin reconoció que tuvo problemas con su famoso esposo y habló sin reparo al respecto.

La intérprete sonorense explicó que había decidido que su nuevo disco se llamaría Ya no hay amor porque pasaba por una terrible situación, aunque finalmente le cambió el nombre: "Yo no estoy acostumbrada a cantar canciones de amor. La neta cuando empecé a grabar este disco, yo no, no la estaba pasando muy bien en el área amorística, en ese departamento no nos estaba yendo bien", reconoció.

Todas las canciones que me mandaban era de desamor y yo decía 'es una señal, porque me la estoy pasando así, no hay amor porque no hay amor'".

La ahora coach de La Voz... México en TV Azteca confesó sin reparo que ella y Matías llegaron a un punto en el que ya no sentían amor, sin embargo, jamás confirmó que actualmente esté separado del cantante. No obstante, se especula que 'Yurita' ya estaría mejor con su esposo pues acaba de estrenar el tema Me hace tanto bien, el cual habla de cuando una persona recobra las ganas de amar a otra.

Yo estaba aferrada con que el disco, para empezar el disco se iba a llamar, no hay amor, dato curioso. No hay amor, no hay amor, y también porque no encontrábamos canciones de amor".

Yuridia y Matías Aranda atravesaron una fuerte crisis

Fuente: Tribuna