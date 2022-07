Daniela Parra se pronuncia en contra de Sergio Mayer y lo responsabiliza con lo que le pase

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Daniela Parra se pronunció en contra del actor Sergio Mayer luego de que él aseguró que podría tomar acciones legales en su contra después tras la publicación de un video en el que señala al exGaribaldi como uno de los principales responsables de que su padre Héctor 'N', esté en prisión desde hace poco más de un año, acusado de abusar de su hija menor Alexa Hoffman.

Debido a que Sergio declaró ante los medios que Daniela “ya no es una niña, porque a los 26 años ella también ya sabe que lo que diga y lo que haga puede tener consecuencias”, ahora la hija de Héctor Parra señaló al expolítico en caso de que algo le suceda.

No me da miedo porque cualquier cosa que me pase es bien sabido que, incluso es de dominio público, que me ha amenazado,

ha dicho barbaridades y medias de mí, entonces queda aquí en prueba que cualquier cosa que me pase obviamente, pues, sería parte de ellos”, expresó la joven en entrevista para el programa Ventaneando. Asimismo, la hija de Héctor le sugirió a Mayer informarse mejor antes de pronunciarse ante los medios sobre el caso de su padre.

En vez de que se enoje de lo que yo digo, pues que se empiece a preocupar por lo que él hace y él dice, ¿para qué se enoja conmigo?, mejor que se ponga a pensar en lo que hace y dice porque yo no veo que esté muy bien asesorado por ningún lado, y también que tenga cuidado porque al que están engañando es a él no a mí, entonces eso es lo único que puedo decir sobre esa persona”.

Por otra parte, Daniela confesó que recientemente acudió a la cárcel junto con una amiga para celebrar el cumpleaños número 46 del hombre que le dio la vida.

Le llevamos un pastelito que hice aquí en mi casa y pues estuvo muy lindo, cada año le doy a mi papá un pastel, toda la vida, incluso Alexa era parte de esta tradición de hacerle un pastel a mi papá en su cumpleaños y cada año fue así y este no fue la excepción y le gustó muchísimo, lo partimos con compañeros de él, con sus familias, personas que se han vuelto importantes en nuestras vidas, compañeros en este camino, que es bien difícil", contó.

En lo que corresponde al proceso legal, Parra sigue esperando la fecha en la que se lleve a cabo el juicio donde las autoridades decidirán si lo encuentran responsable o inocente de la denuncia de abuso sexual que entabló su hija Alexa, fruto de su relación con Ginny Hoffman.

Fuente: Tribuna