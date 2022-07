Divorciada y sin exclusividad, Televisa quita veto a exprotagonista de TV Azteca y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida y muy talentosa exprotagonista de TV Azteca, quien fue vetada y perdió su contrato de exclusividad en Televisa hace varios años, llega al foro del programa Hoy con nada más y nada menos que su hija, pues ambas forman parte del elenco de una nueva telenovela que se estrena el próximo 18 de julio. Se trata de Mariana Garza y su hija María Perroni, quienes participan en la cuarta entrega de la saga 'Vencer' de Rosy Ocampo, Vencer la Ausencia.

La actriz y exTimbiriche debutó en las filas de Televisa a temprana edad en el melodrama Elisa (1979). Luego participó en en otras telenovelas, sin embargo, decidió hacer un proyecto para la competencia en el Ajusco, lo que enfureció a ejecutivos de la televisora de San Ángel, quienes decidieron vetarla por su traición y le quitaron su contrato de exclusividad. Y es que Mariana fue contratada por el ejecutivo Víctor Hugo O'Farrill en 1994 para hacer A Flor de Piel con el actor Gerardo Acuña.

Mariana, a quien él le dio sus primeras oportunidades y la apoyó para estar en melodramas como Dos vidas, Flor y Canela, Alcanzar una estrella I y II y Carrusel de las Américas, se terminó cambiando de empresa pues O'Farrill la llamó para protagonizar A Flor de Piel, proyecto que posteriormente vendieron a TV Azteca, y ella aceptó. Esto le costó un veto que duró muchos años, según ella misma contó en entrevista para El minuto que cambió mi destino, de Imagen Televisión.

Fue un problema grave que yo no medí porque fui la segunda persona que el señor Azcárraga Milmo en persona firmó con exclusividad y cuando decidí irme con O'Farril en Televisa hubo una persona a quien ese hecho le molestó muchísimo", reveló.

La también cantante reveló que luego de que esa telenovela fuera transmitida en TV Azteca, no podía volver a la empresa de San Ángel, pues la etiquetaron como "no contratable". "No podía regresar a Televisa por este incidente pues al ser de las personas que firmaron exclusividad directamente con Azcárraga Milmo entonces había mucho enojo conmigo y estuve muchos años sin poder regresar, no contratable", comentó. Fue hasta en 2005 que pudo regresar, luego de haberse convertido en madre.

Su regreso a las pantallas fue por todo lo alto, pues volvió en el melodrama de época de la productora Carla Estrada, Alborada, el cual fue protagonizado por Lucero y Fernando Colunga. Garza interpretó a 'Esperanza de Corsa de Manrique' y es uno de sus papeles más recordados. La actriz, no obstante, se retiró un tiempo de la televisión para dedicarse al teatro y la música, siendo sus últimas telenovelas Atrévete a soñar y Mentir para vivir, en el 2009 y el 2013 respectivamente.

Como se recordará, en 2019, enfrentó un duro divorcio de su segundo esposo y padre de su hija, Pablo Perroni. Ambos lo confirmaron después de especulaciones de la orientación sexual del actor y conductor, quien fue señalado por presuntamente serle infiel con otros hombres. Él reconoció ser bisexual pero negó algún tipo de engaño a la madre de la hija que procrearon juntos, María, y actualmente, tienen una relación cordial.

Tras algunos años alejada de las telenovelas, este viernes 8 de julio la querida actriz fue invitada al programa Hoy para dar un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría, donde acudirá con su hija María Perroni pues ambas forman parte de Vencer la ausencia, telenovela que se estrena el próximo 18 de julio por Las Estrellas. Esta, además de madre e hija, contará con las actuaciones principales de Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, David Zepeda, Alejandra Barros, Danilo Carrera, Alexis Ayala y un gran reparto.

