A dos semanas del fallecimiento de Doña Eva Mange, Camila Sodi presume FOTOS de sus vacaciones

Islas Baleares, España.- El pasado viernes, 24 de junio, la familia de Thalía se vistió de luto, después de que la 'abuelita' de la cantante y de Laura Zapata, perdiera la vida a los 104 años de edad. Sí bien, tanto la villana de telenovelas, así como actriz de Rosalinda, María Mercedes y Marimar, manifestaron su pesar en redes sociales, Camila Sodi, sobrina de ambas, guardó silencio en redes sociales.

A dos semanas de estos lamentables acontecimientos, la protagonista de Rubí (2020), A qué no me dejas y Inocente de ti, ha comenzado a retomar su actividad en redes sociales, pero no ha hecho ningún comentario sobre el penoso fallecimiento de su bisabuela, al contrario, parece ser que ha tenido un gran inicio de verano, ya que se le ha visto disfrutar de unas ricas y lujosas vacaciones en diversas partes del mundo, la última actualización que hizo fue en Menorca, en las Islas Baleares, España.

Vacaciones de Camila Sodi

En las fotografías que la sobrina política de Tommy Mottola ha publicado, se le ve lucir un encantador bañador, color anaranjado y otro azul, mientras flota en las aguas o se lanza de una pequeña resbaladilla, hacía el mar, desde lo que parece ser un yate. También compartió algunos retratos de una paella, un coco (con agua), entre otras imágenes. Sí bien, algunos medios han resaltado el silencio de la famosa por la pérdida de su bisabuela, lo cierto es que la misma Laura Zapata pidió que no se hiciera una polémica sobre la falta de Thalía o Camila en el funeral de Doña Eva.

Verano en las últimas dos sí metí la panza un poquito la verdad", declaró la actriz

Camila Sodi presume paella

Por su parte, varios famosos celebraron que Camila Sodi esté disfrutando de sus vacaciones de verano, entre ellos se encuentra Aislinn Derbez, Andrés Almeida, Christian Chávez, Ulises Lozano, Sebastián Zurita, así como cerca de sus 79 mil 996 seguidores, quienes resaltaron lo bella que luce la actriz, incluso sin poner filtros, hecho por el que la propia Thalía ha sido sumamente criticada por sus propios fans.

