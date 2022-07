En silla de ruedas: Tras cirugías y subir 17 kilos, villana de Televisa traiciona a Chapoy con 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas de Televisa, quien acabó en silla de ruedas y casi queda parapléjica, aparece en el programa Hoy luego de su controversial divorcio en 2008. Se trata de Sabine Moussier, quien da vida a la antagonista del melodrama Corazón Guerrero, actualmente al aire por Las Estrellas. La famosa actriz no ha tenido suerte en el amor, pues luego de luchar por la custodia de sus hijos contra su ex y perder su patrimonio económico, se sinceró sobre su soltería.

Sabine, quien aparece en las pantallas de la televisora de San Ángel no solo en su nueva telenovela sino también en la retransmisión de Abismo de Pasión, estuvo a punto de firmar un contrato con TV Azteca y hasta fue captada en el foro de Ventaneando con Pati Chapoy. Las negociaciones no se concretaron y regresó a su 'casa', donde debutó en 1996 en Morir dos veces. La actriz de 55 años ha destacado por su trabajo en producciones como El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado y Que te perdone Dios.

Sabine Moussier en 'El Privilegio de Amar'

Aunque es de las villanas más odiadas de la televisión mexicana, en la vida real la actriz siempre es descrita por sus colegas como una gran compañera que ha tenido que superar varias pruebas muy difíciles en su vida. Como se recordará, sufrió un grave accidente cuando grababa Abismo de pasión en el 2012 al caer en una alberca vacía. El percance la dejó en una silla de ruedas un tiempo y se tuvo que someter a varias cirugías y terapia para poder volver a caminar, estando a punto de quedar parapléjica.

Sabine Moussier sufrió un accidente en 2012

La actriz se tuvo que alejar un tiempo de las telenovelas y hasta subió más de 17 kilos al padecer una difícil enfermedad que le provocaba fuertes dolores, la cual después con la ayuda de varios doctores descubrió que era la enfermedad de Lyme. Pese a que ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa, Sabine actualmente da vida a 'Victoriana Peñalver' en Corazón Guerrero y este viernes dio una entrevista exclusiva para el programa Hoy en la cual habló de su soltería luego de un complicado historial amoroso.

Pese a todo lo que ha pasado, Moussier afirmó que sigue dispuesta a creer en el amor a pesar de las decepciones amorosas que ha sufrido. Aunque ha estado sin novio por algún tiempo, la villana de las telenovelas confesó que este motivo no la obligará a recurrir a las plataformas digitales para tener un prospecto, pues afirma que no son su estilo y le teme al peligro que se corre conociendo a extraños a través de las redes.

¿Sabes qué?, que yo no ando buscando, no soy una persona que vaya y salga a antros, no soy así, entonces yo creo que el día que llegue, llegará… no me gusta estar (buscando), no se me da", comentó en entrevista para 'Hoy'.

Y agregó: "Pues es lo que se usa, pero yo la verdad no le voy a esas cosas, no está en mis planes, nunca está, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, si cuando te lo recomiendan, no lo conoces, luego así, y luego ves las películas, menos". De la misma manera, Sabine confesó que está en un punto de su vida en que se está portando exigente en asuntos del corazón pues no quiere algo pasajero o fugaz, ya que desea una relación duradera.

"Soy muy exigente, y no soy de un día y ya valió, no puedo con eso, primero tienes que probar con una persona cómo te llevas, y ya después viene un poquito más, y ya si viene el poquito más puede ser que te manden a volar al día siguiente o te quedes para el resto de tu vida, pero yo no soy como de una y adiós", admitió. Cabe recordar que en febrero la actriz terminó su última relación por algo que ella hizo. Aunque no especificó qué fue, reveló que ella habría sido la culpable.

No puedo decir más, yo metí las patas, yo fui y el error fue mío, total y absolutamente", dijo la actriz entonces.

