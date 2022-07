Enferma y sin trabajo: Tras veto de TV Azteca, corren a conductora de 'Hoy' y deja Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien presuntamente se encontraría vetada de TV Azteca, perdió su empleo en Televisa debido a que hace unos momentos fue notificada de que había quedado fuera del programa Hoy. Hace apenas unas semanas la famosa declaró que estaba luchando por sobrevivir ya que desde hace hace tiempo fue diagnosticada con depresión y ansiedad.

Se trata de la también cantante Toñita Salazar, quien saltó a la fama en la televisora del Ajusco al recibir la oportunidad de ser parte de la Primera Generación de La Academia donde siempre dio de qué hablar por sus problemas con otros participantes. Luego de no conseguir un trabajo de fijo en el Canal Azteca Uno, la llamada 'Negra de Oro' se enfocó en la música y además se desempeñó como conductora de Televisa Guadalajara.

Mientras que este año 2022 la originaria de Veracruz recibió la oportunidad de llegar al matutino de San Ángel como participante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, del cual lamentablemente ya quedó fuera. En esta competencia Toñita pudo conocer otra faceta de su carrera y probó suerte como bailarina. No obstante, la polémica apareció de nuevo y es que la cantante volvió a tener problemas con su actitud, además de que sufrió varios ataques de ansiedad y pánico que incluso la llevaron al hospital.

Toñita sufrió una crisis en vivo

Mientras que hace unas semanas tuvo una rabieta durante los ensayos y decidió abandonar Televisa mientras hacía un video en vivo en el que aseguraba que había decidido renunciar al concurso. Días más tarde regresó al programa Hoy y pidió una disculpa por los comentarios que había hecho: "Sé que tengo mis desplantes, pero soy un ser humano, a mí no me gustaría hacer esto, todo este rollo, ni llorar pero cuando hay depresión todo te ataca, no quieres salir de tu cama".

Aunque el público había estado votando por Toñita, quien primero hizo pareja con el cantante y actor Chao, su presentación de este viernes de eliminación al lado de Jorge Losa no convenció ni al público ni al panel de críticos de Las Estrellas Bailan en Hoy. Desde la semana habían quedado en el último lugar de la tabla de posiciones y esta mañana obtuvieron muy bajas calificaciones, además de que no recibieron muchos votos.

Toñita y Jorge no convencieron a los jueces con su baile

Luego de muchas altas y bajas en la competencia, hace unos momentos Toñita finalmente resultó eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy al igual que el 'Hombre de Albacete'. Y contrario a lo que todos esperaban, la polémica exacadémica se despidió del reality con una muy buena actitud y lo tomó de la mejor forma. Incluso antes de conocer que ellos eran los eliminados, la 'Negra de Oro' se dijo agradecida porque tuvo la oportunidad de 'agasajarse' a Jorge.

Ya como sea, lo bailé, lo sabroseé", expresó la cantante y lanzó besos a las cámaras para despedirse.

