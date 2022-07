Golpe a 'Jaguares': Revelan al próximo eliminado de 'Survivor México' y TV Azteca queda en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La competencia en el reality Survivor México cada vez se pone más emocionante y es que ninguna de las Tribus quiere seguir perdiendo integrantes y están dándolo todo para no desmoronarse. Desde hace algunas horas en las redes sociales comenzó a surgir el nombre de quién sería el próximo eliminado y todos los televidentes de TV Azteca quedaron en shock pues nadie espera la salida de esta persona.

Durante la noche de ayer jueves 7 de julio el público del reality conoció los nombres de los dos primeros participantes que ya tienen asegurado su lugar en el Juego de la Extinción pues tanto 'Jaguares' como 'Halcones' enviaron a uno de sus integrantes al Exilio. Los primeros en decidir fueron los del equipo verde, quienes por votación unánime eligieron que Karim regresa al inhóspito lugar donde ya había estado hace dos semanas.

Mientras que los amarillos, tal como lo habían decidido en el campamento, confirmaron que Lupita tenía que exiliarse debido a que ha tenido muy bajo rendimiento en los últimos días de prueba. Sin embargo, la historia tomó un giro de 180 grados debido a que los 'Jaguares' perdieron una prueba al enviar a Saadi a la carpa para tener una dinámica contra Nahomi, quien fue más astuta y logró llevar a su Tribu a la victoria.

Las sobrevivientes tenían que tratar de adivinar a quién enviaría la Tribu contraría al Exilio y Nahomi tuvo claro que Gabo Cuevas sería el más votado, lo cual fue toda una realidad pues el conductor Carlos Guerrero hizo un sondeo mientras ellas discutían en la carpa y todos los amarillos coincidieron en que el reportero del programa Venga la Alegría podría ser el próximo en ser enviado al Exilio.

Gabo acabó enfurecido al saber que su Tribu lo envió al Exilio, mientras que Karim pudo regresar con los verdes, y anunció que tomaría venganza contra cada uno de ellos: "Nunca se me dijo porqué me mandaron al Exilio, si me han dicho 'Gabo has evolucionado mucho'... empieza mi juego maquiavélico uniéndome con las personas que son rechazadas como Catalina y Lupita, si yo llego a quedarme voy a proteger a los que ello no quieren, al equipo 'Jaguar' se le está cayendo el evento".

Lastimosamente, los spoilers de Survivor México apunto a que Cuevas podría ser el eliminado de esta noche de viernes. No obstante, otros reportes extraoficiales señalan que Catalina volvería a participar en la Extinción y desafortunadamente no habría conseguido ganar. Cabe resaltar que habrá que esperar hasta esta noche para conocer al verdadero eliminado de hoy 8 de julio del 2022.

Fuente: Tribuna e Instagram @survivormexico