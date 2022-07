"Pon que la cagu…": Belinda rompe el silencio sobre su relación con Christian Nodal

Comparta este artículo

Madrid, España.- Han pasado cinco meses desde que Belinda y Christian Nodal hicieron pública su ruptura, la cual sacudió a los fanáticos de ambos debido a que la pareja, a quien cariñosamente se le llamó 'Nodeli', ya planeaba llegar al altar tras anunciar su compromiso en mayo del 2021, por lo cual se comenzó a especular cuál fue la razón que llevó a ambos a alejarse, siendo una de ellas la petición de dinero de parte de la ojiverde al sonorense e incluso, se llegó a especular sobre una posible infidelidad de parte del cantautor.

Aunque al momento Nodal ya tiene una nueva relación con la rapera argentina Cazzu, Belinda habló por primera vez del tema luego de conceder una entrevista a la revista Vogue España en donde abiertamente resaltó que había hecho una mala elección de pareja, ya que cabe destacar, ambos se conocieron durante la emisión del programa La Voz México, de TV Azteca, donde fungían como coaches, relación que fue más allá de lo laboral.

En dicha entrevista se abordó cada una de las aristas de la intérprete de temas como Ángel, Luz sin gravedad o Egoísta, pues mientras prepara el lanzamiento de una nueva temporada de la serie de Netflix, Bienvenidos a Edén, los temas personales no pasaron por alto, en especial si relación con Nodal, de ahí que se le hiciera la pregunta abierta: "¿Te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu vida sentimental en los medios?" Cuestionamiento que Belinda no dudó en responder de manera tajante:

"Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca, Sí que me arrepiento y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner 'la cau… en Vogue?' Pues pon que la cagu… en todos los aspectos", respondió 'Beli'

Cabe destacar que luego de confirmar su ruptura, Belinda se mantuvo enfocada en sus asuntos laborales e incluso no respondió a la manera en la que el intérprete de Botella tras botella y Adiós Amor había revelado las conversaciones privadas que ambos tuvieron mediante WhatsApp, por lo que luego de haber guardado silencio, argumentó que al momento está en mejores condiciones y en especial, aprendió de los errores de haber hecho tan publica su relación de pareja.

Las declaraciones de Belinda respecto a su relación con Nodal no fueron tan detalladas como se hubiera esperado, ya que insistió en hablar de su carrera en la televisión mexicana debido a que, ante la prensa española, defendió los formatos en los que ha participado, los cuales han sido severamente criticados por la audiencia de dicho país europeo aunque 'Beli' ironizó con que las telenovelas mexicanas gustan más de lo que se dice aunque sean señaladas.

"Las telenovelas en México son objeto de muchísimo respeto. Y aquí, gustan más de lo que la gente dice, porque cuando viene William Levy es como si bajara Dios. Hay mujeres esperando fuera del hotel… yo nunca he visto nada igual en España al amor que hay por esta serie", reveló sobre el proyecto ‘Café con aroma de mujer’.

Por su parte, Nodal no ha revelado nada sobre la relación con Belinda, ya que recientemente fue captado diciendo "Te amo" abiertamente a Cazzu, algo que de inmediato generó controversia entre los internautas quienes señalaron que tan rápido se había enamorado de otra fémina, al tiempo que era evidente que lo decía sin sentirlo pues a diferencia de la española, él se había mostrado más afectado ante la audiencia por el rompimiento mientras que la cantante quien debutó en Amigos por siempre no se dejó ver afectada por su separación.

