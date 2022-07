A punto de morir y sin trabajo: Tras dejar TV Azteca, galán de Televisa hace fuerte súplica en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de telenovelas Andrés García, quien tiene más de una década retirado de la actuación, dejó sin palabras al público de Televisa debido a que luego de confesar que estuvo al borde de la muerte, hace unos momentos reapareció en el programa Hoy e hizo una fuerte súplica. El famoso ya confesó cuál es su última voluntad y dijo qué quiere que pasen con sus restos.

El histrión de 81 años destacó décadas atrás por haber hecho cine, teatro y televisión. Una de sus películas más aclamadas fue Pedro Navajas en 1983. Lamentablemente debido a su deteriorada salud tiene años sin estar en un foro de grabación y sus últimos melodramas en San Ángel fueron El Privilegio de Amar, Tú o nadie y Mujeres engañadas. Aunque en 2005 regresó para actuar en la novela El cuerpo del deseo en Telemundo.

Andrés García fue uno de los más grandes galanes de México

Tras esto el también exactor de TV Azteca, donde solo grabó el melodrama Con todo el alma, se ha dedicado a recuperarse de todos sus malestares. Hay que recordar que luchó contra la leucemia y contra un cáncer de próstata en los años 90, de los que salió bien librado, mientras que en 2016 quedó paralizado del 95 por ciento de su cuerpo y no podía caminar tras sufrir un accidente y actualmente tiene problemas con la médula espinal.

Luego de que en días pasados sufriera una caída dentro de su propio hogar, don Andrés salió a declarar que sentía muy cerca su final e incluso tomó precauciones y acudió a una notaría para arreglar su testamento, además de que también reveló que su última voluntad era ser cremado o al menos tener un funeral vikingo. Luego de estas fuertes declaraciones, la mañana de este viernes el histrión reapareció en Hoy para hacer una súplica a los televidentes.

Andrés García sufrió una caída en su casa

En la entrevista mediante videollamada desde su casa en Acapulco, Guerrero, el originario de Santo Domingo, República Dominicana le suplicó a todo el público de Las Estrellas que lo tomen como un ejemplo de lo que ocurre cuando se lleva una vida de excesos. García explicó que fue diagnosticado con cirrosis y comentó que esta enfermedad fue provocada por su adicción al alcohol, cigarro y otras sustancias.

Estoy haciendo un estudio de qué es la cirrosis y hasta cuando uno debe dejar de meterle lo que uno le mete, el exceso de alcohol, de tequila de todo, hay épocas para todo, yo no lo creía y ahora me tocó", recordó.

El padre de Leonardo García explicó que lidiar contra este padecimiento es muy incómodo y por ello le suplica a todos sus seguidores que no cometan el mismo error y procuren cuidar su salud: "Que les sirva a otros, llega el momento en que se cree indestructible y sigue uno fumando, bebiendo y etcétera", comentó y adelantó que aún no sabe en qué etapa está su cirrosis pues no puede viajar al médico a la CDMX por su presión alta.

Don Andrés también comentó que ya casi no puede caminar por sus problemas en la espalda, tras ser sometido a una cirugía en la que le colocaron placas de titanio y 10 tornillos. Respecto a su reciente caída, el histrión dominicano comentó que todo se debió a que tuvo alucinaciones por tomar una pastilla equivocada, no obstante, resaltó que no se retracta y sigue teniendo claro cuál es su última voluntad.

Ya para finalizar, recalcó que está "cansado de médicos" y admitió que sabe que él tuvo la culpa por la pésima vida que llevó, sin embargo, quiere pasar sus últimos días en paz. Asimismo, culminó la entrevista repitiéndole a los televidentes que deben cuidarse de los excesos: "Si pueden, máximo hasta los 55 años (dejen de fumar), ojalá no fumen, el peor vicio de todos es el cigarro, por ahí empezamos fumando y después llegamos a todo lo demás".

