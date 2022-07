Tras denunciar discriminación en la música regia, actriz da tremenda noticia a sus fans

Ciudad de México.- A mediados del mes de noviembre, del año 2011, una protagonista de novelas, que también tiene el talento del canto, destapó que, había intentado hacer una transición en su carrera artística, ya que, buscaba dejar de lado de lado su carrera en la actuación, para dedicarse de lleno a su sueño de ser cantante de música regia; sin embargo esto no le había salido del todo bien, ya que, denunció que había sido discriminada constantemente en dicho ámbito.

Se trata de Sandra Echeverría, actriz que protagonizó melodramas como El Clon, La Fuerza del Destino y el remake de La Usurpadora, como muchos de sus fans sabrán, ella también posee un gran talento para el canto; sin embargo, el 18 de noviembre del año pasado reveló para las cámaras de Venga la Alegría que había sido discriminada al intentar incursionar en la música ranchera, debido a su aspecto físico, ya que, la consideraban más apta para la industria del pop.

Siempre canté ranchero, me han visto en baladas porque como siempre me quisieron meter hacia el pop, porque me veían perfil de no ranchera, pero la verdad es que canto ranchera desde que tengo 9 años, amo la música regional mexicana, la quiero defender hasta el final", declaró Echeverría en ese entonces