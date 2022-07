Tras desaparecer de Televisa y hundirse en depresión, villano de novelas llega irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido villano de telenovelas, quien lleva varios años desaparecido de los foros de Televisa, dejó en shock a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy y sorprendió al lucir irreconocible. Hace casi dos décadas el famoso actor estuvo se hundió en depresión por una traición y estuvo a punto de morir cuando él mismo intentó quitarse la vida.

Se trata del querido veracruzano Miguel Pizarro, quien empezó su trayectoria en los melodramas de San Ángel desde 1988 cuando actuó en la primera versión de Pasión y poder. Luego se unió a otras producciones como Cuando llega el amor, Agujetas de color de rosa, La dueña, Luz Clarita, Serafín, Cómplices al rescate, Al diablo con los guapos, entre otras, pero sin duda alguna uno de sus proyectos más recordados es Rubí.

Miguel Pizarro participó en entrañables melodramas

En la novela protagonizada por Bárbara Mori el nacido en Córdoba interpretó al villano 'Loreto Echagüe' y él mismo declaró que este personaje lo hizo "revivir" tras atentar contra su vida. El terrible evento tuvo lugar a inicios de 2004, cuando Miguel se hizo daño y se encerró en su casa, donde vecinos lo hallaron inconsciente y le salvaron la vida. La razón por la que el histrión decidió acabar con su vida fue porque estaba deprimido y ahogado en deudas.

De acuerdo con información de Univisión, en el 2003 Pizarro se asoció con un par de "amigos" para producir la obra de teatro infantil El mago de Oz, para lo cual invirtió sus ahorros de cinco años, sin embargo, lo estafaron y se robaron su dinero. Posteriormente el veracruzano se enfrentó a una difícil situación económica que provocó que se hundiera en una depresión y atentara contra su propia vida, pero por fortuna salió bien librado y tuvo una buena recuperación.

En el 2019 Miguel volvió a Televisa para interpretar al antagonista del melodrama Médicos, línea de vida y nuevamente desapareció. No obstante, este 2022 tuvo una participación especial en el remake de Los ricos también lloran protagonizada por Sebastián Rulli y Claudia Martín. Además de que este viernes 8 de julio volvió a la señal del canal de Las Estrellas a través de una entrevista que dio al programa Hoy.

El intérprete de 61 años accedió a platicar con el periodista Ricardo Escobar desde la intimidad de su casa y sorprendió al público pues luce un nuevo 'look' de cabello cano y barba cerrada. Pizarro comentó cómo se encuentra en este momento de su vida en el que ya no tiene tanto trabajo en la pantalla chica: "Yo me acuerdo que no salía de la televisión, me tocaban novelas, videoteatro, nos tocó trabajar con un privilegio de actores", recordó entusiasmado.

Escobar no pudo evitar cuestionar al reconocido actor sobre su intento de suicidio y este aclaró porqué tomó tan drástica decisión: "Siempre amé la vida, fue un exceso de amor (lo que provocó el atentado), el más sorprendido de eso fui yo". Miguel también agregó que este episodio no solo marcó su vida sino también su carrera y es que dijo que dejaron de llamarlo a trabajar porque tenía 'mala fama':

Es como los que salen de la cárcel, cuando buscan un trabajo enseguida les dicen 'tus antecedentes me dicen esto' y en la industria del espectáculo no quieren personas complicadas, pero no soy conflictivo, soy apasionado del trabajo", reiteró.

Pizarro finalizó diciendo que en su soledad ha encontrado el equilibrio de la vida y dijo que el estar soltero lo ha ayudado a encontrar el sentido de la vida: "Hay una vocación de soltero y eso se me desarrolló mucho y de pronto aprendes a vivir así, es una opción". El histrión añadió también que extraña a sus compañeros "técnicos, camarógrafos" y demás staff y dijo que le encantaría volver pronto a la televisión.

