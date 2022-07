Tras recibir desplantes en el Carnaval de Veracruz, influencer revela tener esta enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las personas más polémicas de la farándula es sin lugar a dudas Kunno, quien luego de haberse hecho famoso por su contenido en la plataforma de videos cortos TikTok, aseguró que ya no quería ser considerado influencer sino un artista, algo que le valió varios comentarios negativos pues hay quienes aseguran que no tienen ningún talento más que el que demuestra en dicha red social; no obstante, pese a las críticas ha acumulado más de 100 millones de seguidores.

Esta popularidad lo ha llevado a ser invitado en diversos eventos, tanto nacionales como internacionales; ejemplo de ello es la Semana de la Moda de Nueva York, el desfile por el orgullo LGBT en la Ciudad de México o el Carnaval de Veracruz, evento que sucedió el pasado fin de semana y que, de acuerdo con lo expuesto por Kunno, no fue muy grato para él pues recibió abucheos, desplantes, groserías de parte de los asistentes y hasta le pidieron que mejor abandonara el puerto.

Instagram @papikunno

Tras dar estas declaraciones ante su audiencia, en Instagram confirmó que luego de realizarse varias pruebas de detección al virus SARS-CoV-2, había dado positivo a Covid-19, enfermedad por la cual tendrá que mantenerse en aislamiento afectando además su participación en la entrega de premios MTV Miaw, los cuales tendrán lugar este viernes 8 de julio en la capital mexicana y para lo cual se había considerado la participación de Kunno como presentador de una categoría.

"Después de algunas caídas de salud decidí hacerme varias pruebas covid. El día de ayer en la noche me hice dos pruebas y salí positivo. No hay nada que me vaya a ayudar más que descansar completamente, la salud es lo más importante en esta vida", informó a través de sus historias.

Instagram @papikunno

La premiación organizada por la cadena de televisión MTV, se enfoca en los influencers, artistas y creadores de contenido que más relevancia en las plataformas digitales han tenido, de ahí que la presencia de Kunno era una de las principales; no obstante, éste informó que quedará mal para aquellos que acudan al recinto donde se realizará la premiación y hasta le fallaba a los que siguieran la transmisión, por lo que a partir de este momento, será solo en redes cuando se conozca tanto su agenda como la evolución de su estado de salud.

Foto: Tribuna