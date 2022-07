Tras renunciar a Televisa, Livia Brito hace fuerte súplica y la destrozan al aire en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz cubana Livia Brito, quien acaba de confirmar que dejará las novelas de Televisa por un tiempo, se encuentra metida en una nueva controversia y es que su novio Mariano Martínez enfrenta una nueva acusación en su contra. Hace unas horas el maquillista y vestuarista, Kike Hernández, dio una entrevista al programa Venga la Alegría en donde señaló a la pareja de Livia como su presunto secuestrador.

El asesor de imagen apareció en el matutino de TV Azteca a través de una videollamada en la que narró el infierno que vivió el pasado 15 de junio cuando fue privado de la libertad presuntamente por el novio de la protagonista de Mujer de Nadie y La Desalmada. Como se recordará, esta no es la primera vez que el entrenador tiene problemas con la justicia y hace un par de años fue acusado de golpear y robar a un paparazzi en Quintana Roo.

Livia Brito y su novio Mauricio Martínez

Tras hacer denuncias públicas ante varios medios y también acudir ante las instancias correspondientes, esta mañana de viernes Kike Hernández apareció en VLA para contar la terrible experiencia que pasó al conocer al novio de Brito. El joven explicó que conoció a Mariano para ofrecerle sus servicios y quedaron en verse el 14 de junio en su departamento, a donde acudió de forma normal. No obstante, el día siguiente lo llamó para reclamarle que se le perdieron papeles importantes y dinero en efectivo.

El stylist menciona que la pareja de Brito lo fue a buscar hasta su casa para reclamarle un "bolso" que se le habría traspapelado entre sus cosas y aquí fue donde aprovecharía para secuestrarlo. Hernández señala que Mariano no actuó solo y que otro hombre de nombre Cipriano Silva lo ayudó a encerrarlo en un departamento donde lo retuvieron por horas e incluso lo habrían torturado con un cuchillo.

Le digo es que no hay nada y me dice vamos a mi oficina, ahí está mi primo con la laptop para revisar las cámaras y cuando entramos al edificio, él ya entra con otra actitud... me dice 'o aparece mi mochila o te desaparecemos a ti'", relató al borde de las lágrimas.

Kike aseguró que tiene muchísimo miedo de lo que pueda pasar luego de hacer esta denuncia y responsabilizó de todo lo que le pueda pasar a Martínez. Por su parte, la originaria de La Habana, Cuba, ya reaccionó a estas serias acusaciones contra su novio y se deslindó por completo. En primer lugar Brito aseguró que ni siquiera conoce al estilista y señaló que se está aprovechando de su nombre para hacerse fama.

Además resaltó que emprenderá acciones legales por utilizarla para crear polémica y le suplicó a la prensa que no la relacionen con el caso de Hernández, pues ella ni siquiera está enterada de la situación y no tiene nada qué ver: "Nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso. Pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema y que dejen de mencionarme", dijo muy molesta.

Livia Brito responde tras acusaciones a su novio

Las declaraciones que hizo Livia de inmediato generaron controversia y todos los conductores de la sección de espectáculos del programa Venga la Alegría la hicieron pedazos al aire. En primer lugar Flor Rubio destacó que Kike no la culpa a ella de su secuestro, sino a su novio, mientras que el periodista Horacio Villalobos le resaltó a la cubana que es imposible que no la nombre en este caso pues es algo grave:

Manita, tu novio está involucrado en algo muy gacho y sin querer, te van a manchar, así pasa cuando andas con alguien que está mentido en problemas".

Flor añadió algo muy importante y es que Brito jamás defendió la inocencia de su pareja y solamente se limitó a pedir que no la metan en el tema, por lo cual piensa que Mariano sí es culpable del delito por el cual lo señalan: "Ojo, dice 'no es mi bronca, no lo conozco' pero tampoco sale a defender al novio... y hay que recordar que Mariano hace dos años golpeó un paparazzi y es el mismo que ahora presuntamente privó de la libertad a este maquillista".

