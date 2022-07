Adiós 'Hoy': Tras 15 años al aire y salir del clóset, Galilea Montijo deja Televisa por fuerte razón

Ciudad de México.- Hace apenas unos días, la conductora Galilea Montijo renunció en vivo al programa Hoy luego de 15 años al aire y aunque en ese momento fue en calidad de broma, desde hace tiempo se dice que la tapatía tendría un pie afuera de Televisa. Gali ha sido de las conductoras más queridas del medio, sin embargo, desde el año pasado se ha visto involucrada en fuertes escándalos que han afectado su reputación, por lo que las críticas han estado a la orden del día.

La presentadora de 49 años, quien impactó a todos al salir del clóset en Netas Divinas como "heteroflexible" en medio de rumores de que estaría divorciándose de su esposo Fernando Reina, ahora confirma que abandona los foros de San Ángel, pues a través de su cuenta de Instagram confirmó que se va de viaje. Con una fotografía de ella saliendo de las instalaciones de la televisora y dentro de un automóvil, la tapatía comunicó a sus seguidores que se va unos días.

Entre los que reaccionaron a la publicación para desearle un buen fin y hasta bromear con que también se los llevara de viaje, estuvieron Andrea Escalona, Tania Rincón, Aldo Rendón y Natalia Téllez. De momento se desconoce a dónde va y si su ausencia será solo del fin de semana o más días. Ya que hasta el momento no se sabe si la presentadora se va del país o solo abandona la CDMX para pasar el fin, fanáticos también se preguntan si estará de regreso en Hoy el lunes o tomará más días.

Como se recordará, esta semana en el programa Netas Divinas, Gali compartió que tenía la intención de llevarse a su hijo Mateo de vacaciones pues lo había estado sintiendo distante. En medio de especulaciones sobre una presunta crisis en su matrimonio, indicó que solo se irían ella y su pequeño, dejando que su marido se quede en casa. Aunque en ese momento no especificó cuándo sería, este podría ser el caso.

Me dice (Fer): 'yo creo que te haría falta un viaje con él' entonces tengo programado un viaje con él, de fin de semana, pediré viernes y lunes para que me lo dejen pero sí me hace falta esta parte de divertirme con él, mamá e hijo", comentó.