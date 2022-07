Adiós 'Hoy': Tras caer en coma y bajar 20 kilos, galán pierde exclusividad en Televisa y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien tiene varios años retirado de los proyectos de Televisa y ya no cuenta con contrato de exclusividad, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que hace algunas horas reapareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría. Hace un par de años el famoso estuvo en coma y a punto de perder la vida pero una cirugía le salvó la vida.

Se trata del querido actor Toño Mauri, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel en 1985 cuando apareció en el melodrama Juana Iris. También formó parte del grupo Fresas con crema y luego se unió a entrañables novelas como Velo de novia, Abrázame muy fuerte, Madres egoístas, Inocente de ti y El privilegio de amar, donde tuvo una destacada participación al lado de la desaparecida actriz Adela Noriega.

Sin embargo, su última aparición en los proyectos de Televisa ocurrió en 2018 cuando formó parte del elenco de Por amar sin ley. Tras esto, poco se supo de él hasta que reportaron que llevaba meses hospitalizado y luchando por su vida debido a las severas secuelas que le dejó el Covid-19. Estuvo internado durante más de 8 meses, hasta que fue sometido a un doble trasplante de pulmón que por fortuna, pudo salvarle la vida.

En ese tiempo alejado de todos los reflectores, Mauri tuvo un brutal cambio físico y cuando reapareció estaba irreconocible pues había bajado alrededor de 20 kilos. Hace unas semanas el actor mexicano de 57 años sacó un nuevo susto a todos sus admiradores y fans pues se reportó que otra vez había sido hospitalizado de urgencia en un centro médico de Miami, Florida y todos pensaron lo peor.

Durante la mañana de ayer viernes 8 de julio el hermano de Graciela Mauri traicionó al programa Hoy pues tras darles grandes exclusivas a ellos, ahora habló con VLA para contar detalles de su salud. Los conductores de la sección de espectáculos Flor Rubio, Horacio Villalobos y Ricardo Casares le dieron una cálida bienvenida al famoso, quien se enlazó con ellos desde Miami a través de una videollamada.

Toño platicó que su reciente hospitalización sí lo hizo temer, pues aún hay fantasmas de la vez que estuvo a punto de perder la vida, sin embargo, dijo que salió muy bien librado. La razón por la que fue internado es una obstrucción intestinal que obligó a sus médicos a operarlo de emergencia: "Fue otro sustito, otro susto fuerte, todo estaba muy bien con mi trasplante pero el Día del Padre me levanté con un fuerte dolor de estómago y le pedí a mi esposa que me llevara al doctor, era muy fuerte el dolor".

El también productor comentó que para él sí fue un trauma volver a entrar al quirófano pues tiempo atrás estuvo a punto de perder la vida: "Fue una operación de emergencia pero son cosas que tienes que ir superando, esto no tiene nada qué ver con el trasplante, pero me costó trabajo, entrar al quirófano me traer recuerdos, pero Dios me sacó adelante otra vez", comentó el padre de la cantante Carla Mauri.

El histrión resaltó que aunque sí se sintió afectado mentalmente por esta situación de salud, su fe en la misericordia de Dios lo hace salir adelante: "He pasado por muchas situaciones difíciles pero todo esto fortalece mi fe". Mientras que cuando le preguntaron por su amigo Coco Levy, quien tiene múltiples acusaciones de abuso y acoso laboral, se limitó a expresar que él le tiene mucho cariño y que espera pueda resolver sus problemas pronto.

