Adiós TV Azteca: Tras volverse mujer y renunciar a exclusividad en Televisa, conductor deja México

Ciudad de México.- Tras estar 23 años en Televisa, la mayoría de ellos con contrato de exclusividad, un famoso conductor renunció a la televisora de San Ángel y había sido visto negociando con TV Azteca, sin embargo, ahora revelan que se va de México a trabajar en Estados Unidos. Se trata de Adrián Uribe, quien se ha transformado en mujer en varias ocasiones para sus sketches y para dar vida a icónicos personajes, lo que ha vuelto uno de los comediantes más reconocidos del país.

Como se recordará, Uribe estuvo durante 23 años en Televisa en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron, sin embargo, sorprendió al informar hace unos meses en el programa de TV Azteca Ventaneando que ya no contaba con contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel. Luego de que surgieran especulaciones al respecto sobre una presunta deuda o que ejecutivos se la quitaron, él aclaró que fue él quien renunció a ella.

"A mí no me quitaron la exclusividad, la empresa quería firmarme, mi contrato se venció porque yo firmé 6 años y tenía mi contrato. Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", respondió en El Universal a las versiones que aseguraban que lo corrieron. El también actor reveló que no se arrepiente, sin embargo, admitió que en un principio resintió el cambio económico.

Ahora, luego de que Juan José Origel y Martha Figueroa reportaran en su programa Con Permiso que Adrián sí acudió al Ajusco y estaba negociando un proyecto, esto no se habría concretado y se quedó sin empleo ahí. También indicaron que no se sabía si regresaría a conducir ¿Quién es la máscara? al canal de Las Estrellas luego del escándalo, sin embargo, ahora revelan que el presentador busca trabajo fuera de México y no sería ni en Televisa ni en TV Azteca.

Este viernes, en otra edición de su programa, los periodistas de espectáculos informaron que aunque aún no ha firmado con ninguna televisora, el comediante está siendo solicitado por varias, pero sería en Miami, Florida donde querría su nuevo proyecto: "Hace varias semanas les contamos que Adrián Uribe había ido a la televisora del Ajusco, que había a quien sabe donde, que lo estaban llamando para chambear en diferentes lugares. Bueno pues resulta que no se queda en ningún lado".

Yo creo que es una televisora de Estados Unidos, yo creo que va ser Univisión", reportó Origel.

Origel también reveló que Uribe estaría buscando un proyecto parecido al que tiene Omar Chaparro con el programa Tu-Night con Omar Chaparro, pero con un mayor presupuesto y con Miguel Ángel Fox como productor: "Porque crees que quiere precisamente como un programa como el que tiene Omar Chaparro..- pues él quiere una cosa así más o menos, pero lo quiere hacer como tan en grande y no sé qué tanto y lo quiere de la mano de Miguel Ángel Fox", comentó.

Por su parte, Martha mencionó que hasta donde ella ha averiguado, el presentador ya está grabando el piloto, pero se desconocen más detalles de su nuevo programa: "Ya están haciendo las primeras cositas, no sé sí a lo mejor será el piloto pero ya están grabando unas cositas". Finalmente, Pepillo reveló la condición del presentador y su supuesto primer invitado: "Hicieron cápsulas allá en Nueva York y todo entrevistaron a J Balvin, pero él lo que dijo es que se grabe en Miami". Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por Uribe, por lo que habrá que esperar para confirmar la noticia.

