Al borde de la muerte: Tras veto de Televisa y grave enfermedad, galán de novelas llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien triunfo en cine, teatro y televisión, cambia las pantallas de Televisa por las de TV Azteca y revela en Venga la Alegría que ya está al borde de la muerte debido a una grave enfermedad. Se trata del primer actor Andrés García, quien tiene varios años retirado del medio artístico debido a su precario estado de salud. A sus 81 años, cuenta que ya está esperando a la muerte y ya tiene todo listo en caso de que llegue.

García, conocido por telenovelas en Televisa como El Privilegio de Amar, Tú o nadie y Mujeres engañadas y películas como Pedro Navajas y La Tintorera, encendió alarmas entre el público al sostener que luego de sufrir varias caídas y ser hospitalizado hace unas semanas, se siente tan débil que ya cree que "se acerca su final". Aunque ha enfrentado problemas económicos desde la pandemia, y tuvo que vender algunos bienes, el actor afirma ya haber dejado lista su herencia.

Andrés García en 'El Privilegio de Amar'

En medio de su trayectoria en televisoras como TV Azteca, Telemundo y Televisa, en donde enfrentó el veto hace algunos años, tuvo leucemia y luchó contra un cáncer de próstata en los años 90, los cuales pudo superar. Aunque pudo recuperarse de una operación de la columna vertebral, tras un accidente en 2016 quedó paralizado del 95 por ciento de su cuerpo. Hace poco confesó que había terminado solo porque nunca fue de una sola mujer, por este motivo se divorció varias veces.

Lucía Méndez y Andrés García

Actualmente, el histrión está enfermo y asegura que ya está cerca de morir. Aunque había anunciado su separación de su aún esposa Margarita Portillo, ella ha sido la que ha estado a su lado en este difícil proceso luego de que sufriera una fuerte lesión en la cabeza. Aunque este viernes dio entrevista al programa Hoy, el primer actor ya no cuenta con exclusividad desde hace mucho tiempo, por lo que apareció en el Ajusco. En entrevista exclusiva para Venga la Alegría Fin de Semana, habló de su salud.

"Una semana desafortunada porque me caí dos veces y me golpeé muy feo, los huesos de la espalda, del hombro y de todo el cuerpo. Fueron dos caídas y estuve muy golpeado toda esa semana. Después me empecé a recuperar poquito a poco. Gracias a Dios Margarita me estuvo cuidando estos días, si no, no sé qué hubiera hecho. Me cuida maravillosamente bien, tanto que ya no me quiero ir a mi casa", mencionó, puesto que no viven juntos desde hace tiempo tras separarse.

El histrión explicó que se sintió desorientado luego de consumir un medicamento psiquiátrico, del cual duda de su autenticidad y sospecha que atentaron contra su salud a propósito: "Es una posibilidad, sí... porque nunca... desde el que vende el medicamento hasta el que me lo trae y te lo entrega, pues hay muchas líneas. No soy igual que los demás, no aguanto pen... de nadie", dijo tajante. Por otro lado, aunque ha mostrado su proceso de recuperación, confiesa que está listo para morir.

Andrés García confiesa que está listo para morir

"La verdad sí lo siento cerca porque estoy muy golpeado, muy lastimado, me duele todo el cuerpo. Aparte de eso tengo antecedentes que me han mermado mucho mis facultades. Tengo una operación con 10 tornillos en la espalda y dos placas de titanio. He estado relacionado con la muerte desde hace muchos años, toda mi vida he estado en peligro de muerte... más de veintitantas veces con la muerte al lado, ya casi la conozco", reveló, estremeciendo a todos.

El principal malestar que sufre García es cirrosis, grave enfermedad para la cual recibe tratamiento médico y tiene que estarse checando frecuentemente: "Te puedo decir que la cirrosis me provoca mucha diarrea, muy incómodo y estoy tomando unas medicinas que me han dado para tomar por 7 días y después de eso tengo que ver a los médicos", finalizó el actor, quien sigue dando de qué hablar por sus fuertes confesiones.

Fuente: Tribuna