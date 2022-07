M'Balia, hermana de Kalimba, pospone su boda con su pareja trans; estos son los motivos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El amor que se tienen M'Balia Marichal y Alex Tinajero siempre causa furor entre sus seguidores, desde que el año pasado decidieron vivir abiertamente su relación, la cantante no deja de compartir momentos románticos y familiares con su pareja, con la que asegura está viviendo una de las mejores etapas de su vida pese a las críticas que ha recibido.

Fue en mayo de este año cuando la cantante mexicana compartió que estaba a punto de casarse con Alex Tinajero, quien es un hombre trans. En una charla con el programa Venga la Alegría, la integrante del grupo OV7 aseguró que ya se encontraba organizando su boda y adelantó que quiere llegar al altar vestida de blanco como es tradición.

Sin embargo, recientemente, la hermana de Kalimba volvió a hablar con los medios de comunicación, quienes le cuestionaron sobre los preparativos de su boda y sorprendió al revelar que tuvo que posponerla. En entrevista para Chisme No Like dio las razones por las que tuvo que suspender este paso con su pareja, para el cual no tiene nueva fecha:

El calendario nos sigue poniendo en jaque, de hecho, queríamos verano y lo vamos a tener que postergar por todo el arranque de un montón de cosas que gracias a Dios se están poniendo cada vez más apretadas porque eso significa que hay muchísimo trabajo", expresó la artista.

Este romance tardó 15 años en concretarse, Alex y la miembro de OV7 se conocían tiempo atrás porque era fan de la agrupación, de las que viajan y siguen a sus ídolos a donde vayan. Después de que M'Balia se separara del padre de sus hijos, en 2018, se dio un tiempo para recuperarse y estar sola, pero a mediados de 2020 comenzó a tener contacto con Tinajero, hasta que el amor surgió.

Fue el 18 de enero de 2021 cuando M'Balia hizo pública su relación, a través de una felicitación por el día de su cumpleaños número 40, en su mensaje la cantante expresa cómo el amor la sorprendió y todo lo que admira de su actual novio. A este momento le siguió la polémica de un distanciamiento con Lidia Ávila, quien se supone no aceptaba la relación de M'Balia con Alex y por eso había decidido no continuar con los planes de la tan esperada gira de OV7.

El escándalo llegó a tal grado que Lidia tuvo que emitir un comunicado en sus redes sociales en el que aseguraba que ella no tenía problema con que su amiga tuviera una relación con un chico trans, porque cada quien era libre de vivir el amor. Pasada la tormenta, en junio de 2021, la pareja se dejó ver en público por primera vez, en la alfombra roja del espectáculo Sie7e, que produjo Sergio Mayer, donde mostraron su gran amor.

Fuente: Tribuna