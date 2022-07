'Pepillo' Origel es destrozado por Pedro Sola y el resto de sus fans tras publicar esta FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al medio día de este sábado, 9 de julio, el periodista de espectáculos, Juan José Origel fue destrozado después de que publicara una fotografía con un expresidente de la República Mexicana, motivo por el que fue el blanco de diversas críticas, incluyendo a su excompañero de Ventaneando, Pedro Sola, quien no dudó en arremeter en contra del presentador de Televisa.

Como muchos sabrán, el día de hoy trascendió la noticia del fallecimiento del expresidente de México, Luis Echeverría, quien gobernó en el periodo de 1970 a 1976. Y pese a ser una de las figuras más criticadas del país, logró llegar a la edad de 100 años. Por este motivo, el periodista de Con Permiso compartió una fotografía de él con el exmandatario; el conductor también agregó un mensaje en el que enviaba su pésame.

Hoy falleció el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez a quien tuve el honor de conocer al igual que al presidente López Portillo, descanse en paz", declaró Juan José Origel

Juan José Origel es destrozado por esta foto

Como se mencionó anteriormente, los seguidores del famoso no tomaron a bien su mensaje, empezando por Pedrito Sola, quien no se quedó callado y no dudó en destrozar al exconductor de La Oreja, Derecho de Admisión, Hacen y Deshacen e Intrusos, a quien le dejó un mensaje con tintes hostiles en la sección de comentarios, en donde se podía leer: "Pues qué amistades. Qué vergüenza".

Pero el conductor de Ventaneando no fue el único en mostrar su descontento en contra de Juan José Origel, ya que comentarios como: "Perdón, Pepillo, ninguno de los dos es para presumir. Los peores 12 años." o "Ya se está quemando en el purgatorio" inundaron la publicación del exnovio de 'Tere, la Secretaria'. Por su parte, el presentador de Televisa guardó silencio y hasta el momento no se ha pronunciado ante la ola de críticas que enfrentado desde hace 5 horas.

¿Por qué muchos mexicanos sienten descontento por Luis Echeverría?

A este expresidente de México se le atribuyen varios momentos conflictivos en el país, desde la matanza de Tlatelolco (a quien se le considera como el autor intelectual de los hechos), la inflación que se vivió en su periodo de gobierno, así como el hecho conocido como 'El Halconazo', en el que presuntos paramilitares intervinieron en el movimiento estudiantil del 10 de junio de 1971, el cual dejó a un saldo de 17 víctimas fatales.

