¿Romance en Televisa? Geraldine Bazán aclara dudas sobre relación con Alejandro Nones

Ciudad de México.- Geraldine Bazán habló sobre la relación que tiene con Alejandro Nones, luego de que salieran a la luz nuevos rumores que aseguran que mantiene un romance con su compañero de la telenovela Corona de lágrimas 2. Y es que hace poco fueron captados juntos y abrazados en el Festival de Cannes, lo cual reavivó las especulaciones sobre un posible amorío.

Ante ello, la actriz del melodrama de 100 días para enamorados aclaró cuál es la situación sentimental entre ellos: "Nones no, es mi amigo, es mi amigo. La verdad es que ustedes saben que no hablo de mi vida personal en ese aspecto, porque trato de mantenerlo un poquito más así (privada), porque cuando ya platicas un poquito más, pues ¿cómo vuelves a cerrar la puerta?".

Desde que terminó su matrimonio con Gabriel Soto, la histrionisa ha dicho que prefiere mantener su vida personal alejada del público, aunque en varias ocasiones ha sido vinculada con varios famosos; en todas sus relaciones primero ha negado el noviazgo y después, poco a poco, publica algunas imágenes con sus parejas en redes sociales.

Sin embargo, aseguró que ahora ya no será lo mismo, pues tenga o no un nuevo romance, no lo expondrá: "Yo ya aprendí, y yo ya sé que lo mejor es guardarse ese tipo de cosas para uno mismo". Cabe mencionar que en una entrevista con Sale el Sol, Nones se negó a declarar si era novio de Geraldine Bazán y casi expresó lo mismo que la actriz ante los cuestionamientos.

En otra ocasión, el actor venezolano evadió los cuestionamientos sobre su supuesto noviazgo con Bazán, desviando la atención con respuestas ambiguas. Así sucedió durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América, en donde Alan Tacher le preguntó sobre su relación con Geraldine, a lo que el actor reaccionó jugando al despiste entre risas.

Asimismo, en entrevista para el matutino Hoy, Geraldine confesó que ya se encuentra acostumbrada a que sea relacionada sentimentalmente con los actores con los que se encuentra trabajando: "Bueno, es que ya es normal que te relacionen con tus compañeros y, la verdad, pues nada, pues nada", comentó.

La actriz puntualizó que Alejandro Nones no es el único con el que la han vinculado en los últimos años. Pues lo mismo pasó con David Zepeda. Ante todos los rumores sobre su vida sentimental, Geraldine señaló que en estos momentos se encuentra muy concentrada en su trabajo y en sus dos hijas: "Estoy en un momento increíble trabajando mucho, con muy buena salud, viendo a mis hijas crecer".

Fuente: Tribuna