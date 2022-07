Se volvió 'hombre': Tras 24 años en Televisa, actriz deja las novelas y llega desfigurada a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz Vanessa Guzmán reaparece en redes del programa Hoy tras cambiar los foros de Televisa para dedicarse a una vida fitness. La escultural mexicana de 46 años no deja de sorprender a todos con su trabajado físico, el cual ha logrado transformar por completo desde que se dedica al fisicoculturismo. No obstante, también ha recibido críticas, pues muchos la acusan de "verse como un hombre" y hasta de lucir "desfigurada".

Guzmán, quien fue reina de belleza y debutó en la televisora de San Ángel hace más de 24 años, apareció en redes del programa Hoy pues en el portal Las Estrellas compartieron videos que ella grabó lo que ocurre detrás de bambalinas en los concursos de fisicoculturismo, destapando varios oscuros secretos de esta disciplina. La actriz de melodramas como Tres mujeres, Siempre te amaré, Entre el amor y el odio, Amar otra vez, Alborada, Atrévete a soñar y Soltero con hijas dejó atónitos a todos.

Vanessa Guzmán en 'Soltero con hijas' (2019)

Y es que la mexicana que reside en El Paso, Texas acudió a Dallas, Texas a la competencia Dallas Pro, donde grabó todo el proceso de preparación previo a presentarse en el escenario. Vanessa compartió cómo quedó después de su bronceado, su maquillaje, su convivencia con otras competidoras y el ambiente que se vive. Aunque muchos podrán asumir que en estas competencias han de abundar envidias y malos comentarios, la actriz detalló que es al contrario.

Vanessa Guzmán transformó su cuerpo

"He hecho muy lindas amistades, es muy padre el ambiente que me ha tocado vivir en las competencias. Me sorprende mucho que a pesar de ser una competencia hay mucha empatía entre las participantes. Hasta ahorita yo no he tenido ni una mala experiencia. Creo que todas sabemos la frieg... que es, la preparación, lo que significa estar aquí y nos apoyamos mucho", indicó, además de señalar que pronto tendrá otra competencia, por lo que seguirá entrenando para mejorar.

Como se recordará, aunque todo es miel sobre hojuelas para la actriz con sus compañeras, en el mundo del melodrama no ha sido así, ya que tuvo diferencias con varios colegas como René Strickler y Cynthia Klitbo, quienes confesaron que no fue la mejor compañera para trabajar pues era "conflictiva", a lo que ella respondió confesando que padece una difícil enfermedad mental, la ansiedad. Vanessa sostuvo que no la identificó ni trató como debió, lo que habría empeorado su comportamiento en foros.

Tras estos escándalos y dos divorcios, el último en 2020 de Uberto Bondoni, Vanessa se retiró de las telenovelas para dedicarse al fisicoculturismo, poniéndose en la mejor forma física de su vida. Aunque afirma que si llega una oferta laboral interesante regresaría a la televisión, lo cierto es que por ahora no es el caso pues la actriz está triunfando en el mundo fitness. Aunque ha sido atacada por lucir muy "musculosa" y por perder peso, ella afirma estar más feliz y satisfecha que nunca en su nueva faceta.

Fuente: Tribuna