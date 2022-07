Tras años desaparecida de Televisa, villana de novelas se une a TV Azteca y llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su debut en las pantallas de Televisa en María Mercedes, en 1992, la querida actriz de telenovelas Rossana San Juan reaparece en TV Azteca pues anuncia la lamentable muerte de su padre en el matutino Venga la Alegría Fin de Semana. La mexicana de 52 años dejó a todos en shock pues en medio de su luto, reveló que todo fue bajo misteriosas condiciones y hasta que incluso sospecha de su madrastra, una mujer con la que su padre se volvió a casar.

Rossana ha participado en una telenovela que fue transmitida en TV Azteca y Telemundo, El peñón del amaranto, y el resto de sus proyectos han sido en la televisora de San Ángel como la inolvidable villana 'Raquela Campusano' en Abrázame muy fuerte, Cómplices al rescate, Amy, la niña de la mochila azul, Barrera de amor, Bajo las riendas del amor, Al diablo con los guapos, Soy tu dueña, La mujer del Vendaval y la última, Los ricos también lloran, donde tuvo una participación especial.

Rossana San Juan en 'Abrázame muy fuerte' (2000)

La artista, quien estuvo unos años alejada de los melodramas antes de volver hace unos meses a la pantalla chica, reapareció en el matutino Venga la Alegría Fin de Semana para hablar de la sensible muerte de su padre, el señor Ricardo Martínez, quien perdió la vida en 2021. La actriz contó que le parecieron extrañas las circunstancias en las que murió y que solo está buscando justicia, además de que si hay un responsable por lo que pasó, que pague.

Captura de pantalla de 'VLA Fin de Semana'

"Todavía me siento sensible, la única versión es la de su esposa entonces bueno no sabemos lo que realmente sucedió porque no estábamos ahí, yo espero que lo que haya sido, haya una justicia siempre ¿no? La justicia divina, la justicia terrenal aquí en la Tierra y yo sé que mi papá va a estar tranquilo", dijo, y agregó que no saben realmente qué fue lo que pasó, solo conocen la versión que les dio su madrastra, con quien afirma no tenía ninguna relación.

"No sabemos realmente qué fue lo que pasó porque él se había vuelto a casar, tenía su familia y (el día que murió) llega se supone con las bolsas del súper, sube la escalera, se va para atrás y se pega en la cabeza en la parte posterior del lado izquierdo de su cabecita y de ahí se lo llevan al hospital", compartió. Rossana comentó que está dejando todo en manos de abogados para que se pueda conocer a un responsable.

Está en manos de abogados y tú sabes que las situaciones cuando están en manos de abogados donde todavía no se esclarece bien el asunto, pues no podemos tocar el tema", dijo.

Captura de pantalla de 'VLA Fin de Semana'

La actriz comentó que cuando su padre se casó con esa mujer, ella los alejó: "No en lo absoluto (no tenían ninguna relación) desgraciadamente nunca la hubo y menos ahora. Fíjate que nunca tuvimos una relación realmente porque fue de estas mujeres que se vuelven a casar y que el esposo aunque ya había tenido una familia y unos hijos, como que los borran y pues ¡no!, oye, si te casas con una persona pues esa persona trae una historia". Finalmente, la actriz abrió su corazón y para terminar la triste entrevista, dijo desconsolada: "La verdad siempre sale a la luz, siempre te alcanza y te toca el hombro".

