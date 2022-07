Ya no es rubia: Exconductora del programa 'Hoy' reaparece y sorprende con nuevo 'look'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exconductora del programa Hoy, Maca Carriedo sorprendió a sus seguidores de Instagram al reaparecer con un nuevo 'look', esto luego de someterse a un radical cambio de imagen, en el que se decidió dejar el cabello rubio para exhibirse completamente rapada, con un estilo bastante rudo a la vista de muchos.

Fue en sus redes sociales donde difundió algunas instantáneas, en la que se le vio a la novia de Paola Gómez, posando junto a su mascota, así como en otras zonas, presumiendo de su nuevo estilo, mismos que le ha dado muchos elogios por parte de los internautas, quienes ya estaban impuestos a su otro estilo.

Maca Carriedo cambia de look

Ante esa acción ella decidió colocar el divertido mensaje "me dio calor", al cual muchas personas reaccionaron al mencionar que ella confía mucho en su belleza al no temerle a los cambios radicales, tal y como ha pasado con muchas celebridades que han vuelto a sus anteriores looks, sin embargo ella siempre se mantiene tranquila ante los cambios.

Me encanta, solo mujeres con autoestima muy elevado y seguridad total se atreven, te ves increíble", se lee en un comentario.

Y es que ella en sus redes sociales siempre se ha mostrado como una persona con mucha seguridad, a lo cual los fans se lo reconocen, al exponer varias cosas sobre su personalidad sin miedo a las críticas de algunos, pues cabe mencionar que también cuenta con una minoría de detractores, quienes también se encuentran al pendiente de sus actualizaciones.

