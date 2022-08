Avísale a tu tía: En pleno agosto, Backstreet Boys anuncia la salida de un disco navideño

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar del fenómeno mundial que actualmente representa el K-Pop, en la década de los 90 este concepto fue dominado por las boybands estadounidenses, agrupaciones que abrieron paso a las bandas conformados por hombres que robaban suspiros a millones de fans, por lo que en ese sentido, los considerados pioneros de este tipo de proyectos son los Backstreet Boys, grupo que a pesar de haber saltado a la fama hace 20 años, han insistido en mantenerse vigentes, tanto que a cuatro meses del arribo de la Navidad, informaron que pronto saldrá un disco con temas alusivos.

Fue mediante las redes sociales que el grupo conformado por Brian, Kevin, Nick, Howie y AJ difundieron una fotografía donde se les ve usando atuendos característicos de la temporada navideña e incluso, posan delante de un árbol perfectamente adornado, todo con la finalidad de revelar que los fans de todo el mundo ya pueden pre-ordenar el disco que estará a la venta a partir del 14 de octubre de este año.

"Estamos a cinco meses del día de Navidad... ¡Afortunadamente, la época más maravillosa del año comienza temprano este año el 14 de octubre!".

Instagram @backstreetboys

El álbum denominado 'A Very Backstreet Christmas' está disponible a la venta en formato CD y hasta en vinilo, lo cual refuerza la nostalgia por el pasado, al tiempo que permite a los intérpretes de temas como I want It that Way, As long as you love me o Larger than Life, llegar a un nuevo público que ha despertado el gusto por adquirir música en este tipo de formato del que incluso se habla, cuenta con mejor calidad de sonido que los demás que están disponibles.

"Hemos estado queriendo hacer un álbum navideño desde hace casi 30 años y ahora estamos mucho más que emocionados de que finalmente se haga realidad. No podemos esperar más para ser parte de la temporada navideña de nuestros fan", destacó en entrevista Howie.

Recientemente la agrupación de pop visitó la Ciudad de México debido a que fueron parte del festival Tecate Emblema, mismo donde interpretaron ante los asistentes al Autódromo Hermanos Rodriguez sus más grandes éxitos, mientras dejaron claro que, pese a la salida de nuevos grupos, ellos son considerados pioneros dentro de las boybands y al reinterpretar villancicos muy a su estilo, permitirá regresarlos al top 10 de ventas.

Instagram @backstreetboys

En ese sentido, algunos de los temas que este nuevo disco tendrá disponible se incluyen: White Christmas, Happy Days, Together o Silent Night, temas que desafortunadamente no serán incluidos dentro de la gira denominada DNA Tour que llevan a cabo en Estados Unidos, debido a que aunque no estamos en temporada navideña, se ha dicho que esperan sea una sorpresa para sus millones de seguidores a nivel internacional.

