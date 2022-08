Conductor de TV Azteca no llega a 'VLA'; reaparece en cama y con problemática afección

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, 1 de agosto, uno de los conductores más controversiales de Venga la Alegría no se presentó al programa, hecho que causó varias especulaciones entre los televidentes, a través de redes sociales, motivo por el que el famoso tuvo que publicar una fotografía a través de su cuenta oficial de Twitter en la que, con su peculiar estilo, explicó cuál había sido la causa de que no llegara a TV Azteca este día.

Se trata de William Valdés quien en más de una ocasión se ha encontrado en el ojo del huracán por diversas causas, entre ellas se puede mencionar cuando arremetió contra los medios de comunicación, luego de que trascendiera la información de que éste estaría usando una aplicación de parejas LGBTQ+, por lo que surgieron especulaciones sobre sus preferencias, cosa que hizo enfurecer al exintegrante de CD9, afirmando que no pertenecía a dicha comunidad y en caso de que así fuera, este dato no sería del interés de la gente.

Otra situación en la que el cubano estuvo en el medio del escándalo fue cuando comenzó a despotricar en redes sociales sobre la presunta discriminación que percibía por ser extranjero, afirmando que la prensa solía ser más dura con él por esta razón, ya que, había sido tachado de ser una persona poco tolerante e iracunda, hecho que de nueva cuenta habría hecho estallar al cantante en Internet.

Como se mencionó anteriormente, el día de hoy, el conductor no se presentó a su trabajo en Venga la Alegría, situación que presuntamente habría hecho que surgieran especulaciones, por lo que fue le propio William Valdés quien decidió poner fin a todo, explicando que no se había retirado del matutino ni de la televisora de Ricardo Salinas Pliego. Resulta ser que el cubano sufrió de un fuerte dolor de espalda, desde que se encontraba en la transmisión de La Academia, la noche del pasado domingo, 31 de julio, mismo que, aparentemente, habría persistido hasta esta mañana del lunes, por lo que no se presentó a laborar.

La razón por la que no fui a 'Venga la Alegría' es porque desde anoche, durante 'La Academia' tengo un dolor insoportable de espalda. Dejen de hacer chismes. Mañana ahí estaremos", sentenció el famoso

