Disney+ lanza el nuevo tráiler de Star Wars: 'Andor', con Diego Luna como protagonista

Ciudad de México.- Disney+ lanzó este lunes 1 de agosto el tráiler de su nueva serie 'Andor', que forma parte del Universo de Star Wars, la cual protagoniza el actor mexicano Diego Luna. El programa es un spin-off de otro spin-off de la mítica saga, ambientado previo a los acontecimientos de la primera película de la misma; cabe mencionar que la producción está basada en la cinta de 2016 'Rogue One', en la cual un grupo de rebeldes buscan apropiarse de los planos del Imperio Galáctico.

Luna, quien ya había participado en dicho filme, no sólo interpretó a Cassian, exsoldado de la Confederación de Sistemas Independientes, para esta serie, sino que también funge como productor ejecutivo de la misma, trabajando junto con Tony Gilroy, guionista de Rogue One, y que ahora dirigió cinco capítulos. Forest Whitaker también regresará a la historia para dar vida a Saw Gerrera, líder de los Rebeldes de Onderon; otro actores que también forman parte del elenco con Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller y Fiona Shaw.

Cabe mencionar que el mexicano de 42 años presentó el adelanto de la serie en el programa estadounidense Good Morning America, en el cual dio más detalles acerca de la producción de Disney+, que ahora apuesta por precuelas de Star Wars, recordando que 'Obi-Wan Kenobi' se estrenó hace un par de meses: "Es bastante único, porque sabemos de lo que es capaz Cassian, pero lo conoceremos cuando no sepa que es capaz de eso. Lo conoceremos cuando la vida sea dura", manifestó.

Agregó que se trata de una historia que cuenta los primeros pasos de una revolución y que a diferencia de otras producciones, esta tiene muchos efectos prácticos, pues no se trabajó con pantallas verdes en la filmación: "Es una historia bonita porque nos recuerda de lo que somos capaces, de lo que somos capaces todo. No hay Jedis alrededor, es la gente la que tiene que tomar el control. De repente soy un niño en el plató, porque todo es real, todo está ahí", reveló.

'Andor' llegará a Disney+ el próximo 21 de septiembre, y para el día de su estreno ya estarán tres episodios disponibles en la plataforma de streaming. No obstante, se desconoce la cantidad de capítulos que tendrá esta serie en lo que sería su primera temporada.

Fuente: Tribuna