En silla de ruedas y sin dinero: Tras perder empleo en Televisa, querido actor se alista para morir

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien tiene más de cuatro décadas de experiencia en Televisa, reapareció en silla de ruedas y declaró que recientemente estuvo muy cerca de la muerte, por lo cual ya no le tiene miedo, además también detalló que no tiene dinero. Se trata del querido Carlos Bonavides, quien recientemente estuvo hospitalizado debido a varios problemas de salud como una severa deshidratación.

El originario de Veracruz comenzó su carrera en la televisora de San Ángel actuando en melodramas como Gabriel y Gabriela (1982-1983), Cuna de lobos (1986-1987), La pícara soñadora (1991), entre otros, pero sin duda alguna la entrañable telenovela El premio mayor en la cual dio vida al personaje de 'Huicho Domínguez' le trajo una gran fama y un éxito sin igual, pues hasta el momento lo siguen recordando por este proyecto.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para el histrión veracruzano y es que luego de obtener muchísima fama y dinero por este personaje, él se hundió en los vicios y lo perdió todo. Don Carlos estuvo en serios problemas económicos ya que perdió todos sus ahorros e incluso llegó a vivir como indigente durante la época de sus adicciones. En una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando de TV Azteca él mismo lo declaró:

Siempre estaba en las nubes, siempre estaba perdido. Llegué a estar en las calles como vago, como pordiosero pero me he recuperado... Las adicciones te llevan a un fracaso general, pero si tocas fondo, el ser humano se muere o se va para arriba".

El exconcursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy en los últimos días volvió a tener muy preocupados a todos sus seguidores y fans debido a que aunque ya está recuperado de sus vicios, se enfrentó a serias complicaciones de salud que casi le cuestan la vida. Bonavides fue dado de alta el viernes 29 de julio por la tarde luego de 4 días hospitalizado y a su salida del nosocomio habló con los medios de comunicación sobre sus problemas.

El humorista mexicano explicó con lágrimas en los ojos que por primera vez se sintió cerca de la muerte debido a que realmente se encontraba mal luego de haber tenido una fuerte diarrea por varios días, la cual lo debilitó al grado de desmayarse: "Me asusté esta vez porque tuve una deshidratación espantosa, me desmayé y en ese desmayo me fui, yo sentí que ahora sí que ya había llegado la hora, sí sentí la muerte", expresó con la voz quebrada.

Mientras estaba en una silla de ruedas para evitar un nuevo incidente, Carlos también le dijo a la prensa que él no teme morir luego de esta experiencia y cuando los reporteros le preguntaron si ya tenía listo su testamento, él declaró que no tiene ningún bien para heredar: "No le tengo miedo a la muerte y del testamento traigo 500 pesos", dijo y añadió que volvería a trabajar inmediatamente porque su médico le había dado permiso.

