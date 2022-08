"Estás ardida": Niurka hunde a Cynthia Klitbo y desprecia su carrera; reta a Rey Grupero a una pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y bailarina Niurka Marcos volvió a lanzar un fuerte ataque en contra de su colega Cynthia Klitbo debido a que en días pasados la villana de Televisa humilló a la cubana y le dijo que ella sí "una dama". Hace algunas horas la llamada 'Mujer escándalo' y su actual novio, Juan Vidal, fueron captados en el Aeropuerto de la CDMX e impactaron al hacer intensas declaraciones.

En primer lugar la madre del joven actor Emilio Marcos expresó su emoción por haber retomado su relación sentimental con el intérprete dominicano, a quien conoció dentro del reality La Casa de los Famosos. Niurka explicó que estuvieron pasando varios días juntos en su casa en Mérida, donde compartieron tiempo de calidad en familia, con amigos y también solos: "Nosotros estamos gozando", contestó la famosa respecto a las críticas que recibe por su noviazgo.

Niurka y Juan reanudaron su relación

Posteriormente los reporteros le preguntaron a 'Mamá Niu' sobre los comentarios despectivos que hizo Cynthia en su contra, pues señaló que ella sí era conocida por sus trabajos como actriz y hasta dijo que no estaban "en el mismo nivel". Ante estas declaraciones, Marcos expresó que para ella Klitbo no es una estrella estelar de las telenovelas y señaló que sus papeles jamás han tenido relevancia y no han trascendido como asegura:

Yo no tengo ningún tipo de reparo en decir lo que tenga que decir. Entonces, no se trata de niveles... yo estoy en la capa de Ozono y tú sigues picando piedra".

Asimismo, Niurka hizo burla del rumor que indica que la villana de Mujer de Nadie tiene serios problemas de ronquidos: "¡Roncas… como un tren, güey!". Además le dijo a su colega mexicana que no le conviene iniciar una controversia contra ella pues sabe que saldrá perdiendo, pero el golpazo más fuerte vino cuando la bailarina le recomendó a Cynthia que deje las relaciones con hombres y que pruebe con mujeres:

Cynthia cayó en un problema de alérgica a los hombres. O sea, ya cuando tienes tanto problema con todos los hombres, lo mejor que puedes hacer es ya no tener más ninguno, porque eres alérgica. O sea, te pone muy loca con los hombres".

Fuente: Instagram @laklitbocynthia

Niurka no paró de repetir que 'La Klitbo' está "ardida" porque ella se está "comiendo" a su exnovio y no puede superarlo. Por su parte, Vidal volvió a recordar que él ya pagó su deuda a Klitbo y aseguró que se arrepiente de haber andado con ella y que por lo mismo, no la quiere ver ni en pintura: "Se perdió una amistad de 20 años", expresó y hasta dijo que podría entablar acciones legales en su contra por difamarla.

Por su parte, la exesposa del productor Juan Osorio finalizó la entrevista enviándole un fuerte mensaje a Rey Grupero y le pidió que antes de retar a una pelea a Vidal, primero se ponga los guantes con ella: "Oye idiota, escucha, porqué no te entrenas conmigo a put... pa poderle dar a él (Juan)... yo te invito para que ¡órale güey!", expresó Niurka y hasta aseguró que ella sí mantendría a Juan porque "está muy bueno".

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva