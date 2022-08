¿Llega a Televisa? Tras dejar 'VLA', Cynthia Rodríguez vuelve a México y exhibe FOTO desde este lugar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida y conocida conductora Cynthia Rodríguez por fin está de vuelta en tierras mexicanas luego de haber abandonado la empresa TV Azteca tras 17 años con ellos y luego de que se cumplieran dos meses de su renuncia al matutino Venga la Alegría. Como se sabe, la famosa estuvo disfrutando todo este tiempo al lado de su novio Carlos Rivera, con quien supuestamente se casó en Madrid, España.

Hay que recordar que luego de que Cyn dejara el programa del Canal Azteca Uno, de inmediato se supo que había viajado a Europa y comenzaron a surgir rumores de que en aquel continente se convertiría en esposa del ganador de La Academia. Según fuentes extraoficiales, la pareja se casó en una íntima ceremonia en la que hubo muy pocos invitados y algunos de los famosos que habrían ido serían Laura G y Dalilah Polanco.

Cynthia Rodríguez de vacaciones en el Mar Muerto

Posteriormente, tanto Rodríguez como el querido cantante confirmaron su matrimonio al aparecer al lado del Papa Francisco en una asamblea privada en el Vaticano, a la cual habrían acudido para pedirle la bendición para esta nueva etapa de su vida. Todos los internautas sacaron sus conclusiones y afirmaron que era obvio que ya estaban casados pues además de llevar anillos en el dedo anular, ella apareció vistiendo de blanco con el sumo pontífice y solo las mujeres recién casadas pueden llegar ese código de vestimenta ante el Papa.

Tras el supuesto enlace matrimonial, la también actriz de 38 años y el investigador del reality ¿Quién es la máscara? en Televisa comenzaron su luna de miel y además de pasear por la llamada 'Madre Patria', también presumieron una estadía en Italia, Grecia, Egipto, Turquía y hasta Israel. Aunque cabe resaltar que durante todo el viaje, ninguno de los dos famosos compartió una sola foto en la que aparecieran juntos.

No obstante, el viaje de ensueño de Cynthia y Carlitos ya se acabó pues hace unos días la misma conductora anunció a todos sus seguidores y fans que ya estaba de regreso en México. Mediante su cuenta oficial de Twitter, la también cantante originaria de Monclova, Coahuila, publicó un corto mensaje en el que le dijo a su audiencia que había extrañado mucho estar en su país natal. Tras esto, todos pensaron que hoy lunes volvería a VLA pero no fue así.

Fuente: Twitter @cynthiaoficial

¿Se cambió a Televisa? No, en realidad Cynthia no apareció conduciendo el matutino del Ajusco hoy 1 de agosto debido a que sigue de viaje y no está en la CDMX. A través de sus historias de Instagram, la guapísima coahuilense presumió una vista hermosa en el estado natal de Carlos, Tlaxcala, lo cual indica que seguirá disfrutando unos días de relajación con su esposo: "Noche mágica viendo las luciérnagas", escribió.

Cynthia presume que está en Tlaxcala

