"No me siento bien": Viuda de Fernando del Solar aparece ahogada en llanto y sin ánimos de nada

Ciudad de México.- El pasado sábado 30 de julio se cumplió 1 mes del repentino fallecimiento del querido argentino Fernando del Solar y su viuda, Anna Ferro, reapareció ante los medios de comunicación por primera vez, sin embargo, manifestó que no tenía ánimos para dar declaraciones y pidió respetuosamente que no la entrevistaran. Días antes la instructora fitness había hecho fuertes declaraciones en contra de Ingrid Coronado.

En una entrevista exclusiva para ¡HOLA! la esposa de Fernando, con quien se casó en Cancún semanas antes de fallecer, expuso a la exintegrante de Garibaldi por haber demandado al presentador y actor justo unos días antes de que su padre, el señor Norberto Cacciamani muriera. Anna explicó que aunque él no tenía cabeza para nada, se hizo responsable y entregó los documentos que le pidieron por la demanda.

Él no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza", explicó.

Ferro detalló que el expresentador de Venga la Alegría no se podía poner de acuerdo con la madre de sus hijos por las colegiaturas de ambos, ya que según, sus mensualidades costaban lo mismo que las de una universidad. No obstante, resaltó que el argentino no dejó desamparados a ninguno de los dos niños y aclaró que desde hace años, Fer les dejó a cada uno una propiedad a su nombre y que de la renta de las mismas, Ingrid recibía la manutención.

Tras hacer estas delicadas acusaciones, la viuda de Del Solar reapareció en un evento en el estado de Puebla donde se proyectó la cinta La familia de ex, la cual es la última película que protagonizó el fallecido conductor y que se grabó hace 5 años. Durante el homenaje póstumo, Anna fue captada por las cámaras del programa VLA llorando por ratos y es que resultaba imposible ver las imágenes del argentino en la pantalla.

Es un momento muy sensible para mí, tienen que comprenderlo. No tengo ni ánimos ni ganas. Lo hice con todo el amor por él, y agradezco a todos ustedes por estar aquí hoy en día, muchas gracias a todo", dijo ahogada en llanto.

Ya al finalizar la presentación de la cinta, Ferro trató de salir del lugar de inmediato para evitar los cuestionamientos de la prensa pero sí fue alcanzada por un reportero de Venga la Alegría. No obstante, la maestra de pilates y yoga no permitió que se le acercaran pues asegura que aún no está prepara para dar declaraciones y por ello les pidió que respetaran su decisión de no querer hablar en estos momentos:

No, no me siento bien para dar una entrevista en estos momentos... por favor no ¡te lo agradezco! gracias por el respeto", explicó.

Fuente: Tribuna y YouTube Venga la Alegría