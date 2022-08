¿Regresaron? Rey Grupero consiente a Cynthia Klitbo y le compra joyas en un centro comercial

Ciudad de México.- El refrán que dice 'donde hubo fuego, cenizas quedan', parece irle perfecto a la actriz Cynthia Klitbo y al youtuber Rey Grupero, quienes luego de haberse dejado ver en una alfombra roja juntos, parece que decidieron retomar su relación pues ahora ha surgido un nuevo video donde se aprecia cómo la pareja, más la hija de la actriz, disfrutaron de un día de compras en un centro comercial de la capital, artículos que dicho sea de paso, fueron costeados por el creador de contenido como un detalle para ambas.

De acuerdo con la información proporcionada por el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, ambos estaban específicamente en el departamento de joyería, lugar donde la actriz escogió alguno artículos y tras ello, fue él quien saldó la cuenta, lo que deja ver que además de haber una buena amistad entre ambos al grado de hacer regalos de este tipo, podría tratarse de la reanudación de su vida en pareja, lo cual ellos podrían desmentir o corroborar más adelante y que las imágenes hasta ahora se han vuelto virales.

"A mí el Rey Grupero, y a la fecha, me sigue protegiendo, me cuida, me procura si mi corazón está bien, si está mal. Me cuenta sus cosas, me apoyó siempre económicamente", mencionó la actriz hace algunos días sin dejar claro si estaban juntos de nuevo o no.