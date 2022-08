¿Te lo perdiste? Rubí sí llegó a 'La Academia' pero no pudo cantar; esta fue la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si de polémica se habla, Rubí Ibarra sabe perfecto como sobrellevarla ya que luego de haberse hecho viral en todo México por la invitación a su fiesta de XV Años, ahora se volvió blanco de críticas por parte de Horacio Villalobos, jurado del proyecto de TV Azteca, La Academia: 20 años, lo cual la orilló a querer salir del concurso, algo que no sucedió pero que pese a ello, tampoco la alejó del escándalo, pues el pasado fin de semana no mostró su canción y este fue el motivo.

El pasado 25 de julio la ‘quinceañera más viral’ fue diagnosticada con Covid-19, enfermedad que la mantuvo en aislamiento al interior de un hotel ubicado en la Ciudad de México y por lo cual se ausentó del concierto del pasado 30 de julio; sin embargo, la mañana siguiente se le aplicó una prueba para detectar el virus SARS-CoV-2 y con ello se dijo que ya había librado la enfermedad, por lo que se esperaba estuviera presente en el escenario para interpretar el tema Eres para mi, de Julieta Venegas.

"La verdad la semana estar aislada sí fue muy duro porque no tenía comunicación con nadie, tuve que hacer las cosas yo sola y realmente fue muy duro, pero bueno, aquí estoy gracias a Dios", dijo Rubí al arribar al foro de La Academia.

Foto: Instagram @iamrubiig

Rubí sí llegó al foro del Ajusco pero argumentó que las secuelas por esta enfermedad viral le impedían poder desempeñarse de manera exitosa, ya que continuaba con tos y falta de aire lo que le impedía desempeñarse correctamente y obtener una buena crítica, en especial de Villaloobos quien constantemente le ha señalado no tiene madera para el canto, lo que dista un poco de la opinión de Lolita Cortés.

"La verdad, me duele mucho la garganta. Ahorita que estaba haciendo la evaluación con el director y el profe, tengo muchas flemas, me falta mucho la respiración, no me siento bien", declaró.

Aunque tuvo que abandonar el foro, hasta ahora la prodiguen del reality show no ha dado una postura sobre si el siguiente fin de semana Rubí se presentaría pues aunque se justifica que no presentó su canción debido a la enfermedad, sigue en desventaja con el resto de sus compañeros quienes sí se han preparado para continuar en el concurso. No obstante, la ‘quinceañera viral’ agradeció las muestras de apoyo del público, lo que insistió, la ha mantenido muy contenta.

Fuente: Tribuna