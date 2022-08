Tras el fallecimiento de su 'abuelita', Thalía reaparece y revelaría cómo sobrellevaría el duelo

Comparta este artículo

Connecticut, Estados Unidos.- A poco más de un mes del fallecimiento de Doña Eva Mange, Thalía aparece en redes sociales y, por primera vez, desde aquel triste 24 de junio, la actriz de María Mercedes y Quinceañera reveló, de alguna manera, cómo estaría sobrellevando el fallecimiento de su querida 'abuelita'. Y es que, la intérprete de 'Arrasando' y 'Amor a la mexicana' dejó a todos con la boca abierta por el radical cambió de look que mostró en sus redes sociales.

Sí bien, Laura Zapata es quien ha mostrado mucho más su tristeza por la reciente pérdida de su abuela e incluso fue quien se encargó de organizar los ritos funerarios, los rosarios y le mandó a hacer una misa por su primer mes de difunta, Thalía ha procurado mostrarse más alegre en sus redes sociales, hace algunas semanas creó el Marimar Challenge; de hecho, no fue sino hasta el pasado domingo, 31 de julio, que dejó una pequeña pista sobre cómo se encuentra.

Resulta ser que el día de ayer, Thalía se realizó un radical cambio de look, luego de volverse a caracterizar, literalmente, de pies a cabeza de 'Marimar', personaje de la novela homónima de Televisa que interpretó hace 28 años, motivo por el que la famosa ha estado rindiéndole tributo a esta peculiar 'costeñita' desde hace tres semanas. Resulta ser que la esposa de Tommy Mottola incluso grabó todo el proceso que debía atravesar para aparentar un bronceado natural en la novela, ya que, diariamente debía ser maquillada completamente, con pigmentos cafés y marrones para llegar al tono de piel correcto.

Parece ser que la hermana de Ernestina Sodi se habría quedado con vestido original que utilizó en la telenovela, mismo que recién encontró, por lo que no se pudo resistir y se caracterizó a ella misma de 'Marimar'. Posteriormente confesó que este personaje había sido sumamente importante para ella, ya que, le había impreso un poco de su personalidad, pero no fue sino hasta el final del mensaje que reveló que hacer esto la había alegrado el corazón, esto podría ser interpretado como que continúa triste por su más reciente pérdida, aunque esto no fue confirmado por la famosa.

En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir,una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos (...) Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mi… y me alegro algo escondidito que tenía en el (corazón)

Lo que sí es completamente real y tangible es que sus más de 19 millones de seguidores estallaron de felicidad después de volver a ver a 'Marimar' tras casi dos décadas de la conclusión de esta historia, misma que también fue protagonizada por su excompañero de Timbiriche, Eduardo Capetillo y Chantal Andere.

