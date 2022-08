Villana de Disney se queda sin voz; Confirman la muerte de Pat Carroll quien interpretó a 'Úrsula'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- A través de las redes sociales, se informó la noche del domingo 31 de julio que la actriz Pat Carroll, importante en el género de comedia del cine y la televisión estadounidense, había muerto a la edad de 95 años, deceso que ocurrió el pasado sábado 30 del mismo mes pero del cual se dieron detalles pasadas algunas horas, pues la familia buscó la manera de vivir este duelo en paz.

Carroll, quien se consideraba uno de los pilares dentro del género, tuvo una amplia carrera, misma que la llevó a ganar un premio Emmy por su participación en la serie La hora de César; sin embargo, el público infantil la conoció más debido a que prestó su voz para el personaje de 'Úrsula', villana de Disney que apareció en la cinta La Sirenita. Cabe destacar que su voz estaba plasmada solo en la versión en inglés de esta importante película lanzada en 1989.

La hija de la actriz, Kerry Karsian, fue la encargada de difundir un comunicado de prensa en donde informó sobre este deceso, el cual aseguran sucedió en la casa de a actriz localizada en Cape Con, Massachussetts, por lo que estuvo acompañada de su familia quienes una vez que se reveló que Carroll ya no contaba con signos vitales, comenzaron a difundir mensajes de despedida mediante plataformas digitales, como sucedió con Tara Karsian, otra hija de la occisa.

"(Pedimos que) la honren riéndose estridentemente de absolutamente cualquier cosa hoy, porque además de su brillante talento y amor, nos deja a mi hermana Kerry y a mí el regalo más grande de todos, imbuyéndonos de humor y la capacidad de reír… incluso en los momentos más tristes", escribió.

Instagram @thedisinsider

La actriz nacida en 1927 en el estado de Louisiana, tuvo su primera participación en cine en la cinta Hometown Girl, la cual se estrenó en 1948; sin embargo, optó por dejar de lado el séptimo arte y enfocarse en cuna carrera en televisión donde pudo desarrollar diversos papeles, ejemplo de ello fueron producciones como Make Room for Daddy, The Danny Kaye Show, The Red Skelton Show o The Carol Burnett Show. Pese a todos sus papeles, Pat Carroll siempre mencionó que 'Úrsula' era de sus favoritas.

"¡Ella es una vieja mala! Creo que a la gente le fascinan los personajes malos. Hay un tipo fatal de distracción sobre los horribles personajes malos del mundo porque no conocemos a muchos de ellos en la vida real. Entonces, cuando tenemos la oportunidad, teatralmente, de ver a uno y este, ella es un gran problema, es algo fascinante para nosotros", mencionaba la actriz.

Fuente: Tribuna