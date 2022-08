Acabó en silla de ruedas: Tras 44 años en Televisa y 8 infartos, exactor de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido primer actor, quien cuenta con 44 años de experiencia en Televisa y hace un tiempo sorprendió uniéndose a las filas de TV Azteca, reapareció esta mañana de miércoles 10 de agosto en el programa Hoy e hizo una dramática confesión tras estar al borde de la muerte. Se trata del querido César Bono, quien dio una entrevista exclusiva para hablar de su salud luego de casi perder la vida semanas atrás.

Como se sabe el también comediante mexiano de 71 años tiene una impecable carrera artística en San Ángel, donde ha participando en entrañables telenovelas como Un original y veinte copias, Carita de ángel, Amy, la niña de la mochila azul, Rebelde, Destilando amor, Cachito de cielo, Despertar contigo, entre otras. Pero sin duda alguna es mayormente conocido por su papel de 'Frankie Rivers' en la exitosa serie Vecinos.

Fuente: Internet

Además se ha hecho de una carrera en el cine, donde ha sido actor de reparto y actor de doblaje, e incluso también ha llegado a trabajar para la empresa del Ajusco. A finales de diciembre del 2017 don César se presentó como invitado especial del programa Ventaneando para anunciar su debut en el Canal Azteca Uno participando en el melodrama 3 Familias. También ha estado en Telemundo, donde lo contrataron para hacer la serie Betty en NY.

César Bono en 'Ventaneando'

No obstante, el originario de la CDMX le sigue siendo fiel a Televisa y recientemente dio una entrevista al matutino de Las Estrellas para hablar sobre su reciente caída al hospital. Hay que recordar que hace unos meses el histrión, quien se apoya de una silla de ruedas y bastón para transportarse, fue operado de emergencia luego de presentar una hemorragia por una úlcera en el estómago, situación que lo tuvo en riesgo de morir.

Bono declaró ante las cámaras y micrófonos de Hoy que esta vez su vida corrió más peligro que nunca y hasta admitió que él sí estuvo del otro lado de la muerte por unos minutos: "Sí estuve fuera de este mundo". El primer actor detalló que la última imagen que tiene consciente antes de su cirugía, es ver mucha "sangre" por la úlcera estomacal y de ahí ya no recuerda nada, hasta dos semanas después de ser operado.

Realmente sí me desconecté".

Ahora que por fortuna ya está recuperado y además pudo regresar al trabajo, don César mandó un emotivo y poderoso mensaje a todo el público del programa y dijo sentirse sumamente agradecido por esta nueva oportunidad de seguir viviendo: "Es algo muy bello, traigo mi camiseta de 'All you need is love' (lo único que necesitas es amor) de The Beatles, lo único que necesita este mundo es amor", comentó muy emotivo.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy