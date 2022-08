Adiós 'Hoy': Tras volverse mujer y 12 años retirado de TV Azteca, exgalán de Televisa llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un talentoso y reconocido actor y cantante, quien debutó en TV Azteca hace 20 años al participar en el reality show La Academia, llega al foro de Venga la Alegría luego de haberse cambiado a Televisa y haber estado en el programa Hoy. Se trata del sonorense Yahir, quien no ganó la primera generación del concurso de canto, sin embargo, es de los que más ha tenido éxito de todas las generaciones y actualmente es conductor de la última generación.

Tras ser de los favoritos de la primera generación, Yahir estuvo protagonizando telenovelas a la par de continuar su carrera musical. En el Ajusco fue el galán principal de melodramas como Enamórate, Soñarás, Bellezas indomables y Quiéreme tonto, este último en el 2010. Tras enfocarse unos años en la música en vez de la actuación, trascendió que perdió su contrato de exclusividad, por lo que buscó una oportunidad en Televisa, uniéndose al elenco de Mi marido tiene familia en 2017.

No obstante, tras un escándalo que involucró un supuesto pleito con el productor Juan Osorio, Yahir no fue requerido para la segunda parte del proyecto, aunque sí participó en varios programas de la televisora como el matutino Hoy. En 2019, Yahir regresó al Ajusco para ser coach en La Voz México y en 2020 hizo lo mismo. No obstante, en 2021 se unió al elenco de La Desalmada con un papel especial, haciendo su breve regreso a las telenovelas.

Este año, el originario de Hermosillo, Sonora impactó al participar en el reality Tu cara me suena, le primero tras la fusión de Televisa y Univisión. En este, en uno de los famosos en los que se transformó fue la icónica Laura León. El cantante se volvió mujer y se convirtió en la artista, luciendo irreconocible como 'La Tesorito' con pelo rubio, pechos, un vestido negro y maquillaje. Tras su participación en la emisión, Yahir fue contratado otra vez por TV Azteca y ahora para que fuera conductor de La Academia 20 Años.

Luego de participar en la gira 2000's Pop Tour y de convertirse en mujer, Yahir debutó como presentador y recibió todo tipo de comentarios. Aunque hay quienes siempre lo han apoyado haga lo que haga, otros criticaron esta decisión pues afirman que no ha hecho un buen trabajo. Pese al revuelo, ahora Yahir traiciona al programa Hoy pues este miércoles 10 de agosto estará de visita en vivo en el foro de Venga la Alegría, donde hablará sobre el reality a poco de la gran final, que seguro estará de infarto.

