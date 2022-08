Adiós Televisa: Tras 12 años en TV Azteca, Andrea Escalona deja 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que en unos meses más la famosa conductora Andrea Escalona quedaría fuera del programa Hoy, elenco al cual llegó en 2018 cuando su madre Magda Rodríguez (qepd) tomó la batuta del proyecto. Sin embargo, desde su ingreso a las filas de Televisa, la también actriz ha recibido severas críticas y es que casi a diarios los televidentes le piden a la producción que la saquen del aire.

Como se sabe, la hija de la fallecida productora comenzó su carrera en TV Azteca y trabajó durante 12 años con ellos, apareciendo en exitosas telenovelas juveniles como Como en el cine, Top Models y Súbete a mi moto y otras como Eternamente tuya, Quiéreme tonto, Cielo Rojo y además de que también formó parte del reality Enamorándonos, que fue producido por su famosa madre.

Elenco de 'Hoy'

En 2018 Andreita se incorporó a las filas de San Ángel por invitación de Magda y recientemente ella misma declaró que no quería unirse al elenco de Hoy porque ya sabía que tendría muchos detractores y que de nuevo la criticarían por trabajar en programas producidos por su familia. Luego de tantas peticiones del público, por fin de destapó que la presentadora de 36 años quedaría fuera del matutino de Las Estrellas en muy poco tiempo y revelaron quién sería su reemplazo.

La razón por la cual la exnovia de Daniel Bisogno saldrá del aire es porque en unos meses dará a luz a su primer bebé y por obvias razones no se presentará a trabajar durante un largo tiempo. Aunque cabe resaltar que en una reciente entrevista con Edén Dorantes, Andy confesó que ella no quiere dejar la conducción por su maternidad: "Yo le dije a mis jefes y a mi productora que yo voy a estar pariendo haciendo un En Vivo. Quizás sí me gustaría unas semanitas ya que nazca el bebé pero si sigo teniendo un bonito embarazo como hasta ahora, yo hasta el final".

Fuente: Instagram @andy_escalona

Mientras que la joven conductora sigue manifestando que no piensa salir de Hoy por mucho tiempo, salió a la luz que la producción del programa ya buscó a su reemplazo y hace algunas horas destaparon el nombre. De acuerdo con información del tuitero de espectáculos Pablo Chagra, Escalona dejaría Hoy para tener a su bebé y quien llegaría a tomar su lugar sería Cynthia Rodríguez, quien presuntamente ya renunció a la empresa del Ajusco.

El informante aseguró que fuentes muy fidedignas le confirmaron que la novia del cantante Carlos Rivera no regresaría al programa Venga la Alegría y que ya tenía listo su ingreso al matutino de la competencia: "Fuentes me confirman que Cynthia llega a Hoy para sustituir a a Andrea Escalona para cuando tenga a su bebé, yo no les ofrecería este contenido si no confiara en mi fuente", reportó Pablo.

Hay que recordar que tanto el titular de Chismillenial como el periodista Álex Kaffie reportaron recientemente que Cynthia ya había presentado su renuncia a los ejecutivos de TV Azteca, en especial a Sandra Smester, y presuntamente mañana jueves 11 de agosto ella misma haría oficial su salida de VLA. Hace unos días Kaffie aseguró que la conductora ya estaba embarazada y ahora dijo que renunció a su puesto en el Ajusco porque tiene otros "otros planes personales y laborales".

Fuente: Instagram @kaffievillano

Fuente: Tribuna y Twitter @pablochagra