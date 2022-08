Adiós TV Azteca: Tras amorío con ejecutivo de Televisa y veto en 'Hoy', actriz queda fuera de 'VLA'

Ciudad de México.- Salió a la luz que una conductora del programa Venga la Alegría estaría a punto de dejar el elenco debido a que se avecinan fuertes cambios en TV Azteca y ella ya no sería la consentida de los ejecutivos. La famosa en el pasado formó parte del programa Hoy y tuvo un sonado romance con poderoso ejecutivo de Televisa, quien la mandó vetar de todas las televisoras luego de su separación.

Se trata de la guapísima Anette Cuburu, quien además de estar en la conducción también ha triunfado como actriz. Empezó su carrera en la empresa de San Ángel apareciendo en el extinto programa ¿Qué nos pasa? y luego en algunos de Mujer, casos de la vida real. Sin embargo, en 1999 se cambió a la televisora del Ajusco para realizar la telenovela El candidato, luego de unió al elenco de Con sello de mujer y hasta condujo el Noticiero A.M.

A varios años de matrimonio con el empresario Alejandro Benítez, quien tenía un importante puesto en Televisa, Anette optó por volver a su antigua 'casa' en 2008 y se unió al elenco de Hoy. Hace poco la originaria de Baja California impactó a los televidentes al confesar que jamás tuvo una buena relación con su compañera Andrea Legarreta, a quien acusó de haberla tratado mal mientras estuvo en el matutino.

Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo, ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad... La gente que no quiere ser mi amiga, no tiene por qué serlo, ni lo necesito", dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.