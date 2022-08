Bomba en Televisa: Así reaccionó ex de Gabriel Soto por cancelación de su boda con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Gabriel Soto ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses primero por haberse reencontrado con su exnovia Martha Julia en los foros de Televisa y también por haber tenido que retrasar su boda con Irina Baeva por segundo año consecutivo. Recientemente la actriz mexicana rompió el silencio y reaccionó a la cancelación del esperado enlace matrimonial de su exgalán.

Como se recordará, el protagonista de telenovelas tuvo una relación sentimental con Martha a inicios de los 2000's e incluso ella llegó a confesar que Gabriel "era el amor de su vida". Tras varios años separados, este 2022 los actores se reencontraron en las grabaciones del melodrama La Madrastra, donde él tendrá una participación especial, y se les vio platicando de lo más amigables en el primer día de rodaje.

Tras esto se llegó a especular que Soto tuvo problemas con su prometida, quien presuntamente se había puesto celosa por su amoroso reencuentro con Martha Julia, no obstante, él mismo lo negó tajantemente y dijo que en su relación con la guapa rusa no había problemas de este tipo: "No para nada, ¿por qué se va a poner celosa?... Irina y yo tenemos una relación basada en mucha confianza y mucha comunicación, así que para nada".

De acuerdo con información publicada en las redes del programa Hoy, recientemente Martha Julia fue cuestionada por la prensa sobre su reencuentro con Gabriel y reconoció que ya se está acostumbrando a que siempre le pregunten sobre él: "Todo estuvo muy bien... me preguntarán (por él) toda la vida". Sin embargo, lo que no quiso contestar es qué opinaba acerca de que el galán mexicano y Baeva otra vez tuvieran que cancelar su boda.

Jamás voy a hablar del tema, yo solamente les hablo de mis proyectos y hasta ahí… perdónenme… discúlpenme", señaló tajante.

Como se recordará, hace unas semanas Irina y Gabriel confesaron que su boda estaba programada para realizarse el 14 de mayo en Acapulco, Guerrero, pero lamentablemente no tuvieron llevarla a cabo porque a la familia de ella no pudo viajar a México. La actriz y modelo de 30 años comentó que los vuelos para que sus padres arribaran a tierras mexicanas eran muy costosos y por ello no pudieron estar a tiempo para su gran día.

Mientras que el fin de semana pasado, tanto la guapa rusa como Soto confesaron que su enlace matrimonial se tendría que aplazar un año más pues ya no había posibilidades de realizarlo antes de que este 2022 termine. El mexicano explicó que sus suegros siguen sin poder viajar a México por la situación política que atraviesa Rusia: "Todo se puso en pausa por la guerra que hay ahorita, pues los papás de Irina no pueden venirse para acá. Ella habló con su papá y él le dijo que de aquí a un año definitivamente no se iba a poder".

