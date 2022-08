Bomba en TV Azteca: Acusan a Alexander Acha de tener alumno favorito en 'La Academia'; así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la producción del reality La Academia 20 años se encuentra metida en una nueva polémica y es que en las redes sociales están bombardeando al director Alexander Acha por tener un supuesto alumno favorito dentro de esta Décimo Tercera Generación. El cantante mexicano ya respondió a estos señalamientos y envió un contundente mensaje a todos sus detractores.

Como se sabe, el concurso de canto de TV Azteca se encuentra en su recta final pues el próximo domingo 14 de agosto se sabrá quién es el o la absoluta ganadora. En las últimas horas a través de las redes se ha viralizado un video en donde el hijo de Emmanuel hace un fuerte comentario contra uno de los académicos mientras está conversando con Andrés, uno de los cinco finalistas que permanecen dentro de La Academia.

Resulta que Alexander mencionó al joven originario de Cajeme, Sonora, que no tiene nada de qué preocuparse por la interpretación de Nelson, ya que no es competencia para él: "A ver, Nelson no canta como tú", dijo el director mientras que Andrés repetía que obviamente sí podía superarlo pero él insistió que no: "Sí, pero no tiene… por el registro y todo no puede llegar a esas notas, le es imposible, Nelson no llegaría por el peso vocal, no hay manera, tiene otro registro".

Pero la cosa no paró ahí pues Acha continuó repitiendo y sosteniendo que el joven oriundo de Guatemala tiene muy pocas probabilidades de triunfar cuando salga del reality conducido por Yahir, lo cual desató la furia de muchos televidentes y seguidores de Nelson: "La verdad, y te lo voy a decir así aunque parezca injusto pero es la realidad, los barítonos… ¿cómo te diré? hay muy pocos cantantes famosos y exitosos barítonos, pero rarísimo, solo en la música culta. En la música popular, no te creas".

Nelson, finalista de 'La Academia 20 años'

Para gran parte del público de la empresa del Ajusco les pareció injusto que el propio director de La Academia 20 años hiciera estos comentarios en contra de uno de sus alumnos, en este caso Nelson, quien es de los favoritos a ganar la Décimo Tercera Generación. Debido a que todos se le fueron encima, Alexander decidió romper el silencio a través de un video en TikTok en el cual asegura que sus palabras se sacaron de contexto.

Cuando le dije hoy a Andrés que Nelson no cantaba como él, sí, tampoco Andrés canta como Nelson y me estoy refiriendo al timbre de voz, al registro, a eso me refiero".

El intérprete de Te Amo insistió en que él no tiene favoritismo dentro de La Academia ni por Andrés ni por otro alumno. Acha detalló que el joven sonorense se encontraba nervioso porque sabía que Nelson bailaría en la gran final y él también quería añadirle un plus a su presentación, por lo cual lo estaba invitando a no desanimarse: "Andrés se estaba sintiendo inseguro, preocupado de que él también quería proponer algo distinto y aportar algo extra y decía: ‘¿yo qué puedo hacer más?’ Porque Andrés quería tocar el piano, entonces le tuve que decir, ’no’ en la final no es necesario, el piano ya lo vimos".

Fuente: TikTok @alexanderachaoficial

Fuente: Tribuna