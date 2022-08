Continúa la polémica: Famoso actor de televisión en EU es acusado por abuso y acoso sexual

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las series más memorables de la década de los 90 es Los años maravillosos, la cual estuvo protagonizada por el actor Fred Savage quien hace algunos meses informó a la teleaudiencia que este icónico proyecto tendría un reboot con un elenco diferente al que conocimos hace décadas pero que tendría la misma esencia que conquistó al público.

Cabe destacar que él sería el encargado de dirigir este proyecto y, aunque la expectativa era alta, se reveló el pasado mes de mayo que el actor había sido despedido por parte de la producción, pues contaba con acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra. Actualmente se ha revelado que sí hay denuncias en su contra y podría iniciar un proceso legal por las personas que lo han señalado.

Medios locales han recordado que Savage fue señalado por un total de seis mujeres quienes antes de acudir ante las autoridades competentes, interpusieron una queja ante la empresa Disney por el comportamiento del actor, evento que detonó su despido. "Se inició una investigación y se le prohibió la entrada al set", mencionó la empresa para informar a la audiencia y a las denunciantes las primeras acciones en contra de Savage sin que se conocieran más detalles en torno a este lamentable evento.

Recientemente el rotativo The New York Post informó que las mujeres que han denunciado al actor y producción rompieron el silencio en torno a lo que pasó pues han manifestado, consideran importante que el público en general sepa sobre este hecho pues se involucra un delito de parte de un actor de Hollywood, algo que desde el levantamiento del movimiento #MeToo ha cobrado más relevancia.

Las denunciantes han coincidido en que la personalidad de Fred Savage es de un hombre dulce el cual se ve rebasado por su oscuro alero ego; incluso, una de ellas narró cómo fue el momento en que Savage la atacó al interior de un baño de mujeres pues consideraba que, además de la relación laboral, había una relación de amistad entre ambos, la cual podría verse afectada si éste seguía con el asedio.

"Empecé a reír, y le dije: '¿Qué estás haciendo? Este es un baño de mujeres'. Le dije: 'Por favor, no hagas esto'. Me refiero a arruinar la amistad. Estaba suplicando, no tanto por el miedo, pero esto no iba a dar marcha atrás. Puso su boca en la mía con mucha fuerza. Fue por la parte superior de mis pantalones. Lo aparté. Luego puso su boca sobre la mía otra vez, agarró mi mano y tiró de ella hacia el área de su ingle. Yo estaba tirando hacia atrás. Se detuvo muy enojado. Lo revisé con el hombro para poder salir", dijo la afectada.

Hasta ahora, no se sabe si Fred Savage cuente con un equipo legal que ha dado respuesta, no solo a esta demanda sino también a las declaraciones de las afectadas, pues cabe recordar que en 1993 una de sus empleadas también lo había demandado por un delito similar, todo en el marco en que el actor tenía apenas 16 años y que llevó a las partes a llegar a un acuerdo; no obstante, los comportamientos continuaron y esto lo ha llevado a afectar su carrera.

