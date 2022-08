Divorciada y sin un peso: Tras amorío con dueño de Televisa y 18 años retirada, actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace 18 años no hace algún proyecto en Televisa donde debutó como actriz, reaparece en redes del programa Hoy. Se trata de Kate del Castillo, quien apareció junto a su padre Eric del Castillo pues reveló para Las Estrellas cómo fue trabajar juntos en La Mentira en 1998 y lo que pensaba de que la guapa mexicana haya seguido sus pasos en la actuación.

Como se recordará, Kate debutó en los melodramas en 1991 y protagonizó clásicos como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel. Aunque desde hace casi dos décadas que no hace ficción en la televisora de San Ángel, la ahora protagonista de la popular narcoserie La Reina del Sur (Telemundo) alguna vez sostuvo un romance en su juventud con el actual dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

Kate del Castillo y Emilio Azcárraga

La relación no floreció y con el tiempo, la actriz se enfrentó a otros fracasos amorosos. Tras dos divorcios (uno de Luis García y otro de Aarón Díaz), la actriz de 49 años actualmente tiene una sólida relación con el fotógrafo Édgar Bahena. Tras encontrarse sin empleo y sin ahorros luego del problema legal que enfrentó por su reunión con 'El Chapo' Guzmán en 2015, por el cual tuvo que huir de México un tiempo, fundó la compañía Cholawood Productions con dos socias y se ha mantenido muy activa.

Aunque actualmente lleva años en Estados Unidos, su supuesto veto de Televisa por visitar las instalaciones de TV Azteca, sus polémicas declaraciones sobre el supuesto 'catálogo' de actrices y tanto escándalo, Kate ahora está en uno de sus mejores momentos de su carrera y vida personal. Es por ese motivo que su padre, el primer actor Eric del Castillo, dio una entrevista en exclusiva para Las Estrellas y retomada en redes del programa Hoy, en done habla de qué tan orgulloso está de su hija.

Kate del Castillo y su padre Eric del Castillo

Como se recordará, Don Eric trabajó con Kate en La Mentira, protagonizada por ella y Guy Ecker en 1998 y sobre esto, el primer actor comentó: "Fue un regalo, trabajamos muy contentos. Kate tenía escenas amorosas y yo me molestaba un poquito y me sacaban del foro muy discretamente. Me decían 'vengase don Eric a tomar un café' y me sacaban del foro para que no estuviera ahí, pero todo sanamente", dijo.

El histrión, quien aparecerá en la telenovela Mi Secreto, afirmó sentirse muy orgulloso por todo lo que ha logrado Kate como actriz a nivel internacional, ya que no solo ha triunfado en México sino en el país vecino: "De Kate me siento muy orgulloso, muy contento porque ha seguido mi carrera y con mucho éxito... Siempre muy valiente", además de revelar cuál fue el consejo que le dio cuando empezaba su trayectoria artística.

Que fuera honesta con su profesión, que no la traicionara, que la respetara, que fuera un ejemplo porque los actores debemos ser un ejemplo para la sociedad y no al revés. Que no estuviera llena de escándalos, de relajo, al contrario", concluyó.

Fuente: Tribuna