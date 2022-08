Drama en Televisa: Hija de Héctor Parra vende sus cosas para pagar el juicio de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La hija mayor del actor Héctor Parra, Daniela declaró que más de un año de que su padre fuera detenido para entrar a prisión preventiva por el delito de abuso, hoy se encuentran en bancarrota debido a todo el proceso jurídico que han tenido que enfrentar. Fue la hija menor del intérprete, Alexa, quien respaldada por su madre, la actriz Ginny Hoffman, lo denunció por presuntamente haber abusado de ella de los 6 a los 14 años.

Daniela Parra, quien sigue firme en la decisión de defender a su padre, reveló en entrevista para el programa Ventaneando que luego de su idea de vender tamales para obtener recursos y saldar algunas deudas del artista de Televisa, ahora tomó la decisión de desprenderse de los objetos materiales y realizar una venta de garaje para conseguir más dinero y ayudarlo en la batalla legal.

Decidimos hacerlo, sacar todo lo que teníamos (pertenencias), porque se necesita, entonces estamos haciendo la venta de garaje con tacos de cochinita, postrecitos, y todos nos reunimos, sus amigos y yo, mis amigos y yo, un súper círculo padrísimo, de hecho, ellos también sacaron su ropa y me dieron todo […] mis amigos han sido un apoyo totalmente, son mi familia también ellos", externó la joven.

Pese a que siempre se ha mostrado positiva sobre la decisión que tomarán las autoridades en este caso, la joven reiteró que Héctor está haciendo todo lo posible para sobrellevar el encierro y los señalamientos por parte de su otra hija: "Cada que hablamos me dice 'gracias por todo lo que estás haciendo', pero también somos un equipo y lo he dicho desde el principio, mi papá allá adentro no la está pasando muy bien, y él está dando todo lo que tiene, todo de él para salir adelante".

Por último, Daniela dijo sentirse orgullosa de su padre, debido a que ya conoce varios términos legales a tan solo pocos meses de haber decidido estudiar Derecho: "Mi papá cada vez me sorprende más, sabe tantas cosas ya, él habla con los abogados y dice 'tiene que pasar esto, y no sé qué, y el artículo', está super metido y está increíble porque es una oportunidad de vida literalmente lo que está viviendo, entonces creo que la está aprovechando muy bien".

Fuente: Tribuna