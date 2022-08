Edith Márquez preocupa a sus fans tras anunciar la cancelación de estos conciertos; es por salud

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Edith Márquez por medio de su cuenta de Instagram puso en alerta a sus seguidores, luego de que anunciara la cancelación de algunos conciertos, esto debido a algunas complicaciones de salud, de las cuales por momento no ha querido abundar, sin embargo menciona que le pudieron que tomara reposo.

En su mensaje, la exintegrante de Timbiriche mencionó que desde el 11 de agosto hasta el 26 no podrá trabajar, esto debido a varias indicaciones de su médico, quien le dijo que deberá guardar reposo con el fin de mejorar su salud, sin mencionar sobre su problema, por lo que faltaría esperar a que de más actualizaciones sobre el tema, aunque ella es muy reservada con su vida privada.

Lamento informarles que debido a problemas de salud mis presentaciones que tenía programadas con ustedes en este mes de agosto, los días 11 en Tulancingo, 13 en San Luis Potosí, 19 en Fresnillo y el día 26 en Aguascalientes, no las podré llevar a cabo", difundió.

Además añadió que ya quedó en manos de especialistas, quienes se encargarán de que muy pronto pueda regresar a los escenarios, pues cabe mencionar que ella siempre ha sido una persona muy profesional, quien en los últimos meses ha tenido muchas fechas, mismas que ha cumplido al pie de la letra, sin embargo, en esta ocasión se vio en esa necesidad.

Mis médicos, que me han estado atendiendo estos días, me han ordenado reposo, siguiendo un tratamiento estricto para que mi salud mejore y pronto me recupere", añadió.