(FOTOS) Están de vuelta: Así lucen las chicas de BlackPink para su sencillo 'Pink Venom'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 10 de agosto, las chicas de BlackPink se robaron las tendencias en redes sociales debido a que sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de los postes oficiales referentes a su sencillo Pink Venom, tema con el que estarán de regreso y el cual forma parte del disco denominado 'Born Pink', material que saldrá a la venta para el mes de septiembre pero el cual ya se puede per-ordenar para recibirlo en tiempo y forma.

Cabe destacar que Pink Venom estará disponible e próximo 19 de agosto y, aunque la cuenta regresiva ya inició, las fotografías de las cuatro integrantes de la famosa agrupación de K-Pop fascinaron a sus seguidores, pues fueron lanzadas de manera individual y no como grupo, algo que muchos agradecieron pues resaltaron, ninguna tiene protagonismo para este regreso musical luego de dos años de total ausencia.

Instagram blackpinkbr.news

Si bien hace unos días BlackPink lanzó el tema Ready For Love, este nuevo sencillo es el que se ha llevado la atención de todo el BLINK, como se hacen llamar sus seguidores, pues representa todo un nuevo material discográfico que además no viene solo, pues también se reveló una gira mundial donde, desafortunadamente, no hay fechas para América Latina y, por ende, tampoco para México; no obstante, se espera que una vez que el material rompa récords de ventas, haya más fechas y los fans latinos sean tomados en cuenta.

Entre los lugares que visitará BlackPink durante su gira mundial se incluye: Asia, Europa, Oceanía y Norteamérica, eventos que darán inicio el 15 de octubre del 2022, casi a la par del lanzamiento de 'Born Pink' y concluirá el 21 de junio del 2023, motivo por el que se ha pedido en redes sociales hacer uso de diversos hashtags para que YG Entertainment considere a más audiencia aunque esto requiera de más esfuerzo de uno de los fenómenos más relevantes del K-Pop.

Twitter @armyblink202020

Hasta ahora en Estados Unidos se han considerado ocho fechas, las cuales parecen ser las únicas que la agrupación encargada de éxitos como How you like that, Pretty Savage o Ice Cream de en el país gobernado por Joe Biden, algo que permite a los fans de México avivar la posibilidad de su visita al país, en especial a la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey; sin embargo, no hay nada concreto.

Instagram @thayna._.ishibashi

Fuente: Tribuna