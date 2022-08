Legendario guitarrista es hallado muerto; aseguran que su propio hijo es responsable

Comparta este artículo

Ottawa, Canadá.- El mundo de la música se ha sorprendido por la muerte del legendario guitarrista Gord Lewis de 65 años de edad, quien fuera parte de la agrupación de punk rock Teenage Head pues fuentes oficiales informaron que fue el pasado domingo 7 de agosto cuando su propio hijo atentó contra la vida del músico a quien posteriormente se encontró al interior de su domicilio ubicado en Hamilton, provincia de Ontario donde comenzaron las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, Jonathan Lewis de 41 años e hijo del finado, fue de inmediato el primer sospechoso por este crimen, lo que derivó en su detención por parte de la Policía de Hamilton quienes le informaron que sería procesado por asesinado en segundo grado; no obstante, as investigaciones continuarán hasta develar tanto los motivos por los cuales acabó con la vida de su padre, al tiempo de la manera en que el deceso ocurrió.

Cabe destacar que referente a este hecho, se ha manifestado que no se tienen indicios de otras personas involucradas en este crimen, por lo cual se descarta que haya una búsqueda de más vinculados al tema, siendo solo así el hijo del guitarrista el señalado por el incidente. No obstante, lo que se ha buscado es la presencia de testigos quienes puedan ayudar tanto con declaraciones como con grabaciones de seguridad que permitan ayudar a esclarecer el caso.

Mediante las redes sociales, la agrupación confirmó la muerte de Lewis pese a que se ha revelado que su cuerpo no ha sido identificado propiamente; no obstante, se mencionó que el resto de Teenage Head planea hacer un homenaje en su honor donde esperan contar con fanáticos de todo el mundo, pues aunque se trataba de una banda propia de Canadá, algunos de sus temas llegaron a oídos de público internacional, tal fue le caso de Picture my face o Lets Shake Stereovision.

"Estamos desconsolados y todavía estamos tratando de procesar la pérdida de nuestro amigo, compañero de banda y hermano Gord Lewis. Nuestros corazones están con su familia y todos los que lo conocieron y lo amaron. Gord fue una fuerza y una inspiración para muchos. Te arrebataron demasiado pronto", escribió la agrupación.

Teenage Head fue fundada por el hoy occiso en 1975 y desde entonces continuaron activo, aunque basta recordar que Gord Lewis no es el primer miembro original en perder la vida, pues en 2008 también se reveló que Frankie Venom, baterista, había perdido la vida aunque fue en circunstancias diferentes a las del guitarrista, pues en ese caso se trataba de un diagnóstico de cáncer en la garganta.

