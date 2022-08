Tras renunciar a 'VLA' y dejar TV Azteca, Cynthia Rodríguez presume FOTO de su visita ¿a Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida presentadora y actriz Cynthia Rodríguez no ha dejado de estar en el 'ojo del huracán' durante los últimos días debido a que además de las dudas que ha generado sobre su supuesta boda con Carlos Rivera, ahora se especula que habría renunciado de forma definitiva a Venga la Alegría. Hace algunas horas la famosa dejó boquiabiertos a sus fans al publicar una fotografía de su visita ¿a Televisa?.

Desde el pasado lunes comenzó a surgir el rumor de que la exalumna de La Academia habría hablado con ejecutivos de TV Azteca para comunicarles que no pensaba volver al matutino, el cual dejó a finales del mes de mayo de forma temporal pues tomaría unas largas "vacaciones". Tras más de dos meses fuera del aire, Cynthia decidió salir completamente de VLA porque tiene "otros planes personales y laborales", reportó Álex Kaffie.

Mientras que la tarde de ayer martes el tuitero de espectáculos Pablo Chagra reportó que fuentes muy fidedignas le habrían avisado que Rodríguez ya tenía listo su ingreso Televisa y que presuntamente se uniría al matutino de la competencia Hoy. ¿La razón? la producción del programa habría decidido llamarla a ella para ocupar el lugar vacío que dejará la titular Andrea Escalona cuando vaya a dar a luz a su primer bebé.

Fuentes me confirman que Cynthia llega a Hoy para sustituir a a Andrea Escalona para cuando tenga a su bebé, yo no les ofrecería este contenido si no confiara en mi fuente", reportó Pablo.

Hasta el momento Cynthia no ha confirmado esta versión de su llegada a las filas de San Ángel luego de haber consolidado su carrera en TV Azteca, donde trabajó 17 años. Cabe resaltar que Kaffie asegura que mañana jueves 11 de agosto ella misma haría oficial su salida de VLA. Mientras las especulaciones alrededor suyo no dejan de surgir, la guapa conductora de 38 años ha estado muy activa en las redes y no ha dejado de compartir videos e imágenes de su reciente viaje por el mundo.

Hace unas horas Rodríguez compartió mediante su cuenta oficial de Instagram una grabación en la que aparece modelando desde una plaza en París, Francia, donde de fondo se aprecia la espectacular Torre Eiffel. Ella aparece modelando con un impresionante 'look' compuesto por leggings negros, blazer con estampado de cebra, bolso y lentes negros, así como el cabello suelto y 'combat boots' negras.

Fuente: Tribuna e Instagram @cynoficial